Natale e Santo Stefano

27, 28 e 29 dicembre

Anticipazioni di Capodanno

Il bel tempo degli ultimi giorni , purtroppo, non resterà a lungo: l’anticiclone delle Azzorre, presente fino a Natale, verrà presto minacciato da un. Dal 26 si farà spazio il, con neve e pioggia.Il giorno di Natale darà il via ad unache, però, sarà all’insegna del maltempo. A causa dell’arrivo disi avrà, al Centro-Nord, uncon poche possibilità di trasformazione in rovesci, eccezion fatta per la sera in Piemonte, Liguria, Toscana e Umbria; previsto il ritorno, in pianura, della. Al Sud e sulle maggiori isole, invece, si passerà un Natale caratterizzato da, qualche nube solo su Campania e Sardegna. Da martedì il maltempo si farà spazio sulla Penisola: al Nord vi sarannoe, sull’arcata alpina, si presenteranno; per il Centro-Sudsull’intera costa tirrenica mentre coperto su quella adriatica. Anche per Sicilia e Sardegna vi saranno cieli coperti.Quella di mercoledì sarà una giornata all’insegna del maltempo: la quasi totalità della Penisola si dovrà sottoporre a, consu Alpi e Appennini al di sopra dei 700m; a salvarsi dai rovesci solo Basilicata e Puglia, in cui ci si accontenterà di cieli nuvolosi. Il 28 dicembre si avrà una situazione molto simile a quella del 27, con la differenza, però, che vi sarannoper tutto il Nord-Ovest e per la Sardegna;, invece, arrivano anche in Basilicata e Puglia. Venerdì 29 le schiarite si estenderanno in mattinata al Centro-Nord, dando unadelle ore precedenti. Genericamente, qualche nuvola sulla Penisola, soprattutto dal tardo pomeriggio, consu Toscana, Lazio e Sardegna e qualche temporale su Calabria e sulla parte settentrionale della Sicilia.Ancora troppo presto per affermare qualcosa di certo a proposito delma gli esperti danno un loro parere: sembrerebbe, infatti, che gli ultimi giorni di dicembre e quindi del 2017 saranno, con qualche precipitazione sull’arco alpino e, parzialmente, al Sud. Il 2018 potrebbe, infine, cominciare con une, magari, con unarispetto a quella che è mancata a dicembre.