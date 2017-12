È morto Vittorio Cecchi Gori

La vita sentimentale

La carriera

oggi a TOT anni…Una vita piena caratterizzata nell’ultimo periodo da gravi condizioni di salute che l’hanno portato anche al ricovero in ospedale. Il calcio, la carriera nel mondo dello spettacolo sulla scia del padre, anche lui produttore. Il 25 dicembre 2017, nel giorno di Natale, è stato ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma in arresto cardiaco : le sue condizioni era state dichiarate subito gravissime anche se stabili.Per diverso tempo è stato sposato, dal 1983 al 2000, con l’ ex attrice Rita Rusić . Una storia molto importante nata da un incontro causale in un ristorante. In un’intervista al Corriera della Sera la Rusić racconta il primo incontro e, forse, anche i primi sospetti. “Cominciò subito a corteggiarmi“, ma: “viveva ancora con mamma e papà dovevo insospettirmi subito“. Moltissimi anni insieme e due figli, Vittoria e Mario, ma poi il matrimonio finisce non senza accuse tra i due. La vita sentimentale di Cecchi Gori però non si esaurisce, anzi. Poco dopo arriva nella sua vita, una storia durata molto bene, ma a novembre 2017 il produttore parlava ancora benissimo, nonostante la fine della relazione, della showgirl: “In momenti difficili che capitano nella vita, la compagna diventa essenziale e diventa quella che ti può sostenere e far resistere a tutte le avversità, devo dire che Valeria in questo è stata meravigliosa“.La sua carriera comincia al fianco del padre Mario Cecchi Gori anche lui come. Nel 1994 comincia la sua lotta per scardinare il duo Mediaset – Rai e aggiungere una nuova grande rete. Il progetto però non va a buon fine e alla fine è costretto a vendere tutto. Produce film straordinari tra cui Il Postino e La vita è bella. I primi anni 90 sono quelli dei grandi progetti: nel ’93 è presidente della. È così che inizia la sua carriera sportiva che termina però tra il 2001 e 2002 quando la società fallisce. Nel novembre 2006 è stato condannato in via definitiva aCinema e calcio però non bastano, il produttore si lancia anche in politica e vienedal 1994 al 1996. Nel 2001 cominciano i suoi guai con la giustizia: viene indagato per voto di scambio e la sua carriera politica finisce, non viene rieletto e nel 2015 gli viene anche. Ma i guai non finiscono: nel luglio 2011 viene arrestato per bancarotta fraudolenta. Il processo si conclude con una condanna a. Solo qualche mese dopo, sempre nel 2013, viene condannato a sette anni di reclusione per il crac Finmavi.Da quel momento una grande solitudine e l’abbandono di tutti, come lo stesso produttore ha voluto raccontare più volte in televisione. Qualche problema di salute, poi, e un drastico aumento di peso. In televisione comincia una lunga battaglia per cercare di. Cecchi Gori era sicuro che se avesse preso un impegno così importante con il pubblico, questo l’avrebbe reso più motivato nel cercare di risolvere i