La promessa di un futuro matrimonio

Natale in famiglia Rodriguez

Nulla da aggiungere sulla rottura con Francesco Monte

C’è già aria di matrimonio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser . Una passione esplosa nella casa del Grande Fratello Vip, poi diventata amore e che continua anche ora che il reality è finito. E mentre qualcuno era già pronto a scommettere che i due non sarebbero durati se non qualche settimana, ecco che sono proprio Cecilia ed Ignazio a smentire tuttiDopo infatti aver trascorso ilassieme, adesso i progetti per il futuro sono ben chiari. Moser avrebbe persino già fatto la proposta alla Rodriguez che, nel corso di una serata nellecon ben 3 mila persone, ha annunciato: “Mi ha promesso che“. Una dichiarazione che arriva proprio all’interno di un locale adove Ignazio e Cecilia sono arrivati in qualità didella serata. Parole in linea con quanto sempre dichiarato dai due a proposito della loro storia e del loro amore, tanto che Cecilia ha affermato già prima di Natale di sentirsi pronta adda Ignazio.La coppia ha deciso di non separarsi nemmeno a Natale, scegliendo di festeggiare a casa di. Con loro anche il piccoloe la fidanzatama anche i genitori dei Rodrigueze diversi amici. Una piccola pausa tra le molteplici ospitate dei due, perché Ignazio e Cecilia sono dopo il Gf Vip presenzeCiò nonostante, la più giovane dei Rodriguez afferma di non essere interessata al mondo della tv: “La tv– ha infatti precisato – Approfitto di questo mondo, ma poi me ne torno a casa e faccio la mia vita. Continuo a fare lae portare avanti la mia“.Capitolo ormai chiuso è invece la storia con, lasciato proprio durante il Gf Vip. Con lui resta comunque un, dettato dal fatto che il fratello Stefano è ancora l’agente di Cecilia. Ma lei rifiuta di parlare ancora di quella relazione: “È una storia finita, punto – ha dichiarato al Corriere Adriatico – È andata così, significa che. Tutto quello che dovevo dire l’ho chiarito personalmente con lui. Eravamo legatissimi con le rispettive famiglie, resta un, ma la fine di una storia fa parte della vita“.