È il. È una calda mattinata come le tante altre che si susseguono, in un’estate quasi a metà, a. Le vite dei compaesani si stanno svolgendo al solito modo e nessuno ancora sa che, di lì a poco, la quotidianità del piccolo paeseverrà stravolta, per diventare obiettivo dei media.È arrivata l’ora di pranzo, quando il telefono delriceve una telefonata. Risponde una, quasi, che, con poche e semplici parole, segna per sempre la sua stessa vita e quella di una famiglia: “Chiamo da Garlasco, via Pascoli. Credo che abbiano ucciso una persona”. L’uomo al telefono è. “Una persona”, invece, è la fidanzataImmediato l’intervento dell’ambulanza e delle forze dell’ordine. Al loro arrivo, la. La villetta a due piani , situata in una tranquilla zona di Garlasco e appartenente alla famiglia Poggi, è cosparsa di. Nessun segno di scasso. La televisione è ancora accesa, ma nessuno risponde. C’è una prima pozza, vicino alla scala principale, che porta al piano superiore. Altre chiazze, invece, sono nel bagno.Poi, qualcuno si affaccia verso la taverna e, alla fine delle scale, vede l’: così, vienedi Chiara, con il capo rivolto verso il pavimento e. L’abitazione viene posta sotto sequestro e nessuno riesce a trovare l’arma del massacro.Qualcuno chiama idella 26enne, i quali sono in qualche parte del, per godersi le. Gli dicono che la figlia ha avuto un incidente. La notizia, per fortuna, non si è ancora diffusa.Nel frattempo, Alberto Stasi si è recato nella, che dista circa 600 metri dalla casa della fidanzata., perché si sarebbero dovuti incontrare la mattina, ma lei non aveva risposto alle sue chiamate. Dice anche di essere arrivato, in sella alla sua bici, e. Il suo sguardo è fisso,. È un comportamento strano, secondo gli inquirenti. Per questo motivo, il ragazzo dagli occhi chiari viene iscritto nel libro degli indagati e diventa, fin da subito, ilSecondo Stasi, però, il suoregge. Riferisce di aver lavorato per tutta la mattina alla. Così, dopo aver cancellato alcuni file,alla polizia. La perizia, tuttavia, porta alla luce un fatto sconcertante. All’interno di una, lo studente universitario aveva nascostosoprattutto,. Si apre, a questo punto, l’indagine per pedopornografia.Qualche giorno dopo, arriva anche il referto dell’. Secondo il medico legale, il, Chiara Poggi sarebbedi quella calda mattina del 13 agosto 2007. La ragazza sarebbe, inoltre, stata. Una prima volta, vicino alla scala principale. Successivamente, sarebbe stata gettata nella taverna e avrebbe sbattuto violentemente la testa contro gli scalini. Per il dottor Ballardini non ci sono dubbi: la 26enne è stata colpita al volto e alla testa con un, probabilmenteNei giorni successivi a quella mattinata infernale, la villa della famiglia Poggi viene assediata daprovenienti da tutta Italia e il delitto di Garlasco diventa il principale argomento deie dei programmi televisivi.Eppure, ai paesani sembra così strano che sia stato proprio Alberto ad uccidere Chiara. È impossibile che proprio lui,del corso di laurea di Giurisprudenza alla, si sia macchiato di un gesto tanto terrificante.D’altronde, Chiara e Alberto formavano una. Eranoe si erano conosciuti mentre facevano glidi Garlasco. Poi, avevano iniziato a frequentarsi più tardi, nel, dopo che Chiara gli aveva chiesto di tenere per lei i libri.avrebbe mai far potuto credere che sarebbe successo ciò.Durante le, Alberto Stasi continua ad esserenei confronti della morte della fidanzata. Parla della sua, di quanto siadel fatto di non avere ancora una propria autonomia. Èanche quando risponde al telefono e dice: "Salutiamo gli amici in ascolto", riferendosi alleTutta Italia lo considera colpevole. Il ragazzo, però, viene assolto sia nella sentenza di primo grado che in quella d'appello. L', invece,, sostenendo che abbia ", che era diventata,, una presenza pericolosa e scomoda, da eliminare per sempre dalla sua vita di ragazzo per bene e studente modello, da tutti concordemente apprezzato". La Corte di Cassazione , qualche anno dopo, confermerà.Secondo alcuni, gli anni di carcere sarebbero troppo pochi per il colpevole di un delitto tanto efferato. Si ipotizza che Stasi abbia massacrato la giovane perché ChiaraSi è detto tanto, in questi anni. Si sono viste le immagini del presunto reo, mentre porta con sé la foto della ragazza deceduta e si dichiara innocente. Emblematica la, in questo senso, che, dal carcere di Bollate, Alberto Stasi ha scritto a “Le Iene” : “Il fallimento del sistema, di tutto il sistema, è stato doppio perché non solo Chiara non ha avuto giustizia, ma hanno rovinato anche la mia vita.e non smetterò mai di ripeterlo“.Il giallo, poi, si complica alla fine del 2016, quando spunta un nuovo indagato . Si tratta di, amico del fratello di Chiara. Infatti, vari indizi, quali il ritrovamento, da parte del pool difensivo di Stasi, di frammenti di Dna sotto le unghie della vittima sarebbero compatibili proprio con lui. Qualche mese dopo, Sempio vienecon queste motivazioni: “Il materiale genetico estratto dai reperti ungueali della vittima non è idoneo a effettuare alcun confronto, poiché idalle tre estrazioni di Dna nelle tre prove effettuate dal perito sono divergenti ed incostanti, quindi del tutto“.Anche se la legge e i processi sembrano avere , dieci anni dopo, trovato un colpevole, l’opinione pubblica ancora si divide sul caso Garlasco. La morte died il delitto che ne è seguito continuano ad essere uno dei più complicati casi giudiziari della storia della cronaca italiana.