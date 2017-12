Panariello si lascia andare durante lo show

Il messaggio al padre mai conosciuto

Un’infanzia vissuta nell’affetto dei nonni

Un monologo profondo, intimo e commovente quello recitato dadurante il programma Rai “Panariello sotto l’albero”: il conduttore e comico toscano si è aperto sul suo dolore per non aver maiche, forse, neanche sa di avere avuto un figlio.Panariello è noto per la sua riservatezza sulla sua vita privata, di cui fa trasparire poco e parla molto di rado. L’occasione per svelare un po’ più del proprio passato si è presentata a, il programma Rai ideato per il Natale: uno one man show che lo vede sul palco insieme a molti ospiti di primo piano, davanti al pubblico che ha gremito il teatro per ridere alle battute del comico.Tra uno sketch e un altro, Panariello si è però lasciato andare anche ad una, per certi versi inaspettata: il 57enne ha esordito parlando di un messaggio rivolto a un destinatario che non può però raggiungere: “C’è un messaggio che avrei sempre voluto inviare ma che, purtroppo,“, spiega il comico. Panariello si riferisce al padre, mai conosciuto e che probabilmente nemmeno sa di aver avuto un figlio.“Caro babbo. Non so se devo chiamarti così come si dice in Toscana o semplicemente papà, perché io“, racconta Panariello, che non fa mancare la solita dose di ironia anche durante un momento così intimo e toccante. “Certo, io e te siamo una bella coppia:Hai fatto l’amore con la mamma più o meno in questo periodo qua, sotto Natale. Fare l’amore. Spero che tu abbia fatto davvero l’amore. Erano gli anni Sessanta, il miracolo italiano, il boom economico. Potrebbe essere stato proprio mentre ballavate un lento, o mangiavate accanto alla famiglia Agnelli“, si lascia andare il comico, non facendo trasparire l’emozione durante il racconto della sua infanzia senza genitori – la madre del comico morì quando lui era ancora piccolo – e catturando l’attenzione del pubblico.Panariello, verso la fine del monologo, non nasconde la sua curiosità sul destino che ha atteso suo padre, curioso di sapere cosa gli ha riservato la vita e come sta oggi. “e, invece, non so neanche quanti anni hai. Forse fra i 70 e gli 80. Chissà se sei ancora in forma o hai bisogno di un piccolo aiuto“, spiega il comico. “Se questo fosse davvero un messaggino, ora qui ci vorrebbe una faccina buffa come la mia.“.Nonostante l’assenza dei genitori, l’infanzia di Panariello è stata resa lieta dalla presenza dei nonni materni, che hanno accudito lui e il fratello senza mai fargli mancare l’amore, tanto che lui stesso confessò di non aver sentito più di tanto la mancanza dei genitori.