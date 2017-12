Ceregioli: “Mi rifiuto di consegnarle”

Altrove, lavori in ritardo e niente scuola

Il Natale gioioso e di svolta che i terremotati delle Marche si aspettavano, purtroppo, non è arrivato. Sotto l’albero, per loro, quest’anno doveva esserci un regalo speciale: una delle(Soluzioni abitative d’emergenza) promesse alle famiglie che nel sisma avevano perso tutto. Leconsegnate però non sono come le aspettavano: sono solo 12, innanzitutto, e dentro pare siano piene di problematiche che le rendono di fatto inservibili. Alcune mancano di, hanno, sono ancora piene di calcinacci. A denunciare il fatto il Sindaco di Sarnano,Le dichiarazioni pubbliche di Ceraioli sono di forte denuncia: “All’esterno, reti da cantiere, asfaltatura rovinata, pezzi di catrame sulle aiuole. All’interno, oltre alla sporcizia, parte del mobilio e dei complementi d’arredo previsti nel capitolato non montati o addirittura assenti”. Il Sindaco ha una posizione molto netta su quanto accaduto, e non vuole prendere in giro i suoi cittadini: “La consegna prevista per mercoledì mattina è rinviata perché”. Il primo cittadino, infine, non lesina le accuse dirette: “È del tutto evidente che ci sia unache stanno operando in cantiere”.Non solo Sarnano: sono numerosi i Comuni tuttora in difficoltà, in cui si aspettavano risultati che non sono arrivati. Anon c’è traccia di casette in arrivo, poche quelle in arrivo a. Aa esser lenta è la, che rischia di non dare una scuola – donata da un privato-ai bambini della cittadina.A Ussita, il Sindacodenuncia un umore basso generale: “Che non sarebbe stato un buon Natale è scontato. Con l’impianto normativo attuale di notizie positive ce ne saranno ben poche.. Un po’ demoralizzante”.