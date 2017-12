Numerose le foto intorno alla Regina, ma ne manca una

Kate Middleton e Meghan Markle: serena convivenza o rivalità?

Ogni anno, come appuntamento immancabile, viene trasmesso il. La sovrana, ormai 91enne, ha fatto i suoi migliori auguri a tutto il popolo e al mondo intero, non dimenticandosi di dedicare qualche parola commossa alleche hanno funestato le città inglesi nell’ultimo periodo, come Londra Manchester . In verità però, non sono state solo le parole della Regina a fare notizia. I più attenti infatti non hanno potuto non notare unnella scena, un’che sta facendo sorgere numerose domande.Se l’anno scorso le cornici intorno alla sovrana inglese ritraevano lei e il figlio Carlo e Filippo, suo consorte da più di 70 anni, quest’anno lea Elisabetta erano molto più numerose. Alla sua destra, i nipotini George e Charlotte, poi subito accanto due scatti di coppia, una in bianco e nero del matrimonio con il principe Filippo celebrato nel 1974, l’altra all’anniversario dei 70 anni insieme. Poco più in là, a sinistra dell’inquadratura, l’erede al trono con la seconda moglie Camilla, ed infine l’ultimo amore sbocciato tra le antiche mura di Buckingham Palace:. Tra tutti i volti intorno alla Regina, in molti si sono accorti, con stupore, che, nella lista, mancava qualcuno. Ierano proprio loro,, quest’ultima incinta del terzo figlio . Una svista? O una dimenticanza voluta?Di certo, negli ultimi mesi, Kate Middleton, figurama non solo, che aveva riportato la benevolenza e l’interesse nei confronti della famiglia reale, qualche scivolone l’aveva fatto. I tabloid inglesi più volte avevano rivelato un astio della raffinata Duchessa di Cambridge nei confronti della nuova arrivata, la fidanzata americana del cognato, Meghan Markle. In realtà, forse nel tentativo di salvare le apparenze, Kate e Meghan si sono mostratecelebrata nella Chiesa di Santa Maddalena nella tenuta di Sandringham. Di certo però la foto della Markle con Harry non mancava sul tavolino accanto alla Regina, mentre quello della già nuora Middleton sì.