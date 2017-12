San Silvestro con il sole, poi temporali e neve

Venerdì 29 e sabato 30

San Silvestro

1 gennaio 2018

Per gliin corso è previsto l’arrivo di un, proveniente dalla Spagna, che tendenzialmente porterà ad un lieve miglioramento generale climatico. Ciò non resisterà a lungo, già si prevede ungennaio.La giornata di venerdì farà sfogare gli, provenienti dal post Natale : ancora presente qualche, anche a bassa quota al confine,su Abruzzo e Marche e qualche temporale in Calabria e Sicilia; per il resto al Nord vi saranno, grazie ai venti di Maestrale, mentre al Centro–Sud resterà qualche lieve nube. Già da sabato inizierà ad arrivare sulla Penisola il debole anticiclone che, però, farà chiudere l’anno in bellezza. Per il 30, infatti, sono previsteper il Centro–Nord, con una giornata tendenzialmente asciutta, eccezion fatta perancora al confine, qualchesulla Liguria e più intensa su Toscana e Lazio. Anche per il Sud e le maggiori isole vi sarannoesclusivamente, con qualche lieve rovescio solo su Calabria e Campania.San Silvestro, nonché l’ultimo dell’anno, sarà caratterizzato da unnella quasi totalità dello Stivale. Più precisamente si avrannoal Nord, conal mattino in pianura; più nuvoloso il Centro e il Meridione, con l’accompagnamento disu Toscana e Campania. Nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio l’anticiclone s’indebolirà traducendosi in un, a partire dal Nord.Il peggioramento inizierà dal Nord nella giornata di, dove si presenteranno, a tratti temporaleschi su Emilia Romagna e Toscana; inoltre vi è una buona probabilità di nevicate su Alpi e Dolomiti. Il maltempo si amplierà, nel corso del pomeriggio, anche al Centro Italia, con piogge deboli e cieli coperti. Esclusi, temporaneamente, dall’aggravamento del tempo il Sud e le maggiori isole: al Meridione i temporali si faranno sentire dalma, nel frattempo, potranno brindare a mezzanotte senza l’ombrello.