Prodotte in Sardegna e destinate ad arrivare in: questo il tragitto che riferisce ilche vede al centro una compravendita di bombe prodotte dalla fabbrica d’situata aun piccolo comune italiano in provincia di Carbonia – Iglesias. Unlungo 7 minuti che mette in cattiva luce l’Italia, accusata di aver dunque vendutoutilizzateUna denuncia che sicuramente non passerà in sordina quella portata in prima pagina dal New York Times e che riguarda da vicino il Bel Paese.del più famoso quotidiano statunitense ci vede anzi al centro e sotto una luce tutt’altro che positiva: oltreoceano infatti puntano proprio il dito contro l’Italia. Al centro della vicenda la fabbrica d’armicon sede inche, a detta del quotidiano estero, sarebbe rea di aver venduto, armi che sarebbero stato successivamente usate per. A sostenere questa tesi un video di poco più di 7 minuti, prove fotografiche che accerterebbero queste compravendite in tutto e per tutto illegali qualora realmente avvenute.Il problema è il fine, come spesso accade. Non è infatti permesso, pena la trasgressione di leggi nazionali e internazionali, vendere armi a Paesi in conflitto. Alla luce di ciò, proprio il NYT si interroga: ““. Ma l’affondo è ancor più incisivo: “Bombe fabbricate in Sardegna sono state usate dall’Arabia Saudita nella guerra in Yemen, provocando morte e distruzione“. Un’accusa forte, dura a cui però è seguita la risposta della nostrain materia di esportazione di armamenti e si adegua sempre ed immediatamente a prescrizioni decise in ambito Onu o Ue. L’Arabia Saudita non è soggetta ad alcuna forma di embargo, sanzione o altra misura restrittiva internazionale o europea“.Le “prove fotografiche” portate in bella vista dalla fonte estera, insieme ad altro materiale, sembrano essere state fornite anche da, senatore del. Come spiega lo stesso già citato: “Dopo mesi di stretta collaborazione con il NYT, a cui, ecco ora l’inchiesta della prestigiosa testata americana“. Il quotidiano statunitense sarebbe la sua cassa di risonanza: “Un Governo che continua ad autorizzare l’export delle bombe nonostante le mie denunce, con ben 6 interrogazioni parlamentari a cuiper cercare di giustificare il loro operato. Un impegno, il mio, finalmente premiato“.In questi ultimi momenti è giunta un’ulteriore specificazione da parte dellache così ha voluto rispondere alla denuncia del NYT: “, sulla quale il Governo ha fornito chiarimenti più volte nel corso della legislatura, anche in sede parlamentare“.