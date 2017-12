Meghan Markle e la sua lista dei buoni propositi

Non mangiarsi le unghie e correre a una maratona, questi e altri propositi

La lista dei buoni propositi per l’anno nuovo è un must di ognuno di noi una volta arrivati alla fatidica data del 31 dicembre. Anchha la sua l’ha resa nota lei stessa nel 2016 sul suo blog “The Tig” e da allora è rimasta invariata.Dal 2016 a oggi la lista dei buoni propositi della fidanzata delnon è cambiata poi molto, a rivelare il contenuto è stata lei stessa nel suo blog di lifestyle, “The Tig”.Lei stessa scrisse che ogni anno si ripromette di “”, sulle imprecazioni l’ex protagonista del telefilm Suits ha specificato che si presentano in situazioni particolarmente stressanti o legati a qualche drink di troppo, lo stesso vale per il mangiarsi le unghie. La futura consorte del principe Harry ha poi aggiunto che questi sono i propositi di ogni anno.Sempre nello stesso post pubblicato sul suo, Meghan Markle ha scritto che nella lista dei buoni propositi ci sono anche imparare il francese e partecipare ad una maratona. L’attrice chiuse il blog lo scorso aprile quando iniziarono a spargersi le voci del suo imminente fidanzamento col principe Harry, con un messaggio che tutt’ora risulta sulla homepage del sito: “A tutti i miei amici di Tig, dopo 3 anni di meravigliose avventure vissute insieme a voi,g e salutarvi” scrisse, “Ciò che è nato come un progetto dettato dalla passione per la condivisione, si è trasformato in una comunità incredibile fatta di ispirazione, supporto, divertimento e frivolezze”.Poi sempre rivolgendosi ai fan ha aggiunto: “e le avete riempite con tanta gioia. Continuate a cercare questi momenti “Tig” di scoperta, continuate a ridere a rischiare e continuate ad essere ‘il cambiamento che volete vedere nel mondo’. Ma soprattutto non dimenticate il vostro valore, come vi ho sempre detto più volte: voi miei dolci amici siete il tutto. Grazie di tutto“.