Caos in una terza elementare a Zoppola

Minuetto di Natale finisce in Perù

Un fatto dal calibro opposto alla vicenda giunta da Trieste che tanto ha fatto discutere in questi giorni. Qui siamo aun comune in provincia diin Friuli Venezia Giulia. Al centro dell’attenzione una maestra che, per non ledere la sensibilità deiin classe, ha deciso di apportare unanon trascurabile ad una. I genitori però non sembrano aver apprezzato l’iniziativa.Il Natale è la festa cristiana per eccellenza, il giorno in cui si festeggia la nascita diCristo. Proprio Gesù però, sembra essere stato oscurato,e bandito da una canzoncina.Il movente di una maestra elementare ben si definisce nella volontà di non ledere la sensibilità di alcun suo alunno, tra cui destano molti stranieri. L’insegnante ha così deciso, per la natività, di insegnare una canzoncina festosa alla sua classe tenendo però conto che in tanti non avrebbero festeggiato ilin quanto di una religione diversa. Così, mantenendo lo spirito festoso, la parola Gesù è stata, una scelta in tutto e per tutto opinabile che ha infiammato la polemica specie tra i tanti genitori cristiani.Non si può dire Gesù, sostituiamolo con Perù. Ad accorgersi per caso della sostituzione, una coppia di genitori che ascoltando cantare i figli a pranzo hanno notato la dissonanza. Come un irreparabile telefono senza fili, la vicenda è corsa di bocca in bocca, di vicino in vicino fino ad arrivare al sindaco per approdare definitivamente sui social dove è. In generale si può dire che le critiche si siano riversate sulla maestra e sulla scuola sebbene la stessa dirigente dell’istituto, Armida Muz, abbia voluto prendere le distanze dall’accaduto: “– ha spiegato la dirigente – Ho parlato con l’insegnante che ha fatto imparare ai bambini la versione modificata di Minuetto di Natale: è una maestra valida e preparata. Ha ammesso di aver sbagliato, è dispiaciuta e“.