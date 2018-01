Perturbazioni in arrivo: raffiche di vento forte, pericolo neve sulle Alpi

Martedì 2 e mercoledì 3

Giovedì 4 e venerdì 5

Anticipazioni weekend dell’Epifania

Meteo – Dopo un San Silvestro asciutto , l’inizio del 2018 porta con sé. La variabilità climatica dei primi giorni dell’anno si stabilizzerà, peggiorando, in concomitanza dell’Epifania.Nella quasi totalità del Nord questa mattina ci si è svegliati con unache resterà tale fino a sera, eccezion fatta per l’arcata alpina sulla quale saranno ancora. A tal proposito, dati i diversi strati di neve caduti nei giorni precedenti, il sito 3b meteo dà l’allerta per l’interesseranno l’intero Stivale, di carattere anche burrascoso nelle maggiori isole. Un peggioramento graduale, invece, toccherà il Centro-Sud, nel quale persisterannoe, a carattere temporalesco, su Lazio, Campania e Sicilia. Il giorno seguente vi sarà: al Nord resteranno nevicate sulle Alpi e sereno altrove, mentre il Centro-Sud sarà genericamente coperto, con qualche debole rovescio solo su Toscana, Campania e Calabria.Situazione simile anche per i due giorni che seguono. Il giovedì saranno presenti sempreal Nord ma sopra i 1000 m, mentre nel resto del territorio settentrionale dell’Italia si avranno, con qualche foschia, la sera, in pianura. Stessa situazione è per il Centro Italia e le maggiori isole, inma con la trasformazione insu Toscana e Umbria. Anche i cieli del Sud saranno carichi di nubi, i quali porteranno, anche a carattere temporalesco, sulla Calabria. Altrettanto nuvoloso il venerdì, con unverso sera, dato da piogge sparse; presentinell’arco della giornata anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Calabria e rinforzamento dei venti al Sud.Oltre a tutte le feste, quest’anno l’Epifania porterà via anche il beltempo, soprattutto al Centro-Nord. Infatti, il prossimo weekend, sembrerebbe all’insegna delper Piemonte, Lombardia, Valle D’Aosta, Liguria e Veneto, e allargato, il giorno seguente, anche a Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna; vi sarannosull’arco alpino al di sopra dei 1000m e dei 1400m, invece, su quello pre-alpino. Tutto il contrario al Sud, caratterizzato da unin entrambe le giornate, a tratti nuvoloso.