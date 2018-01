Aggiornamento delle 20.28: morta anche la madre

Unaha travolto questo pomeriggio alcune persone in. Due persone sono estratte vive.Il soccorso alpino si è trovato a lavora ina causa della. Si è scavato tutto il pomeriggio alla ricerca dei dispersi, e si teme ancora per eventuali vittime. Ilin tutta la zona.Purtroppo la notizia è giunta in questi ultimi minuti. Nulla da fare nemmeno per ladella piccola, estratta in gravissime condizioni. Non è sopravvissuta infatti nemmeno lapoche ore dopo essere stata trasportata in ospedale. Vano ogni tentativo di rianimazione.è precipitata nella zona di, nei pressi del, accanto al. Stando alle prime informazioni giunte in queste ore, un gruppo di sciatori sarebbe stato travolto durante un fuoripista.invece un altro gruppo di, che si trovava poco distante al momento del distacco della valanga.Immediatamente sono intervenuti illae i. L’elisoccorso, invece, è stato ostacolato a causa di una fitta nevicata. Nonostante le condizioni critiche, i soccorritori hanno scavato tutto il pomeriggio alla ricerca di superstiti e dispersi.Le ricerche, grazie all’impegno e all’abnegazione dei membri del Soccorso alpino hanno portato poco fa i primi risultati.dalla neve.Le operazioni hanno restituito alla luce anche una. Si tratta di una, il cui corpo è stato estratto dal banco di neve. Le sue condizioni erano così critiche, però, che la giovane non ce l’ha fatta ed è deceduta poco dopo. In. Il bilancio resta tuttora provvisorio, poiché non si conosce con precisione il numero di persone travolte dalla slavina.