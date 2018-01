Maltempo Epifania: al Nord neve e pioggia incessante

Venerdì 5

Sabato 6 e domenica 7

Disagi neve: allerta su Alpi e Appennini

Da sabato 6, festa dell’Epifania, il maltempo tornerà a colpire la Penisola con neve e pioggia costanti, soprattutto in Nord Italia. La causa è un, il primo del 2018, che è stato definito come Befana Storm. Sulle Alpi rimane ilLa giornata di venerdì si aprirà consu gran parte della Penisola, quasi ad introdurre il maltempo che ci farà visita a partire dal weekend. Il Nord si alzerà con lasul tratto pianeggiante, altrove; il grigiore della giornata tenderà a rimanere nella quasi totalità del territorio settentrionale, si presenterannosolo su Valle D’Aosta e Friulia Venezia Giulia nel pomeriggio, per poi peggiorare con l’avanzare della sera. Per quanto riguarda il Centro – Sud, saranno presentisu Toscana, Campania e Calabria nel pomeriggio; per il resto si avrà unal Centro Italia e tendenzialmenteal Meridione, soprattutto sulle maggiori Isole.Sabato 6 farà il suo ingresso il primo ciclone dell’anno a cui gli è stato affidato il nome di. Questo si presenterà proprio nel giorno dell’Epifania portando unanelle zone settentrionali. Più precisamente vi sarannosull’arco alpino, al di sopra dei 1000 m, e su quello pre–alpino, sopra i 1400 m, in concomitanza di rovesci sul Nord Ovest. Il giorno seguente la situazione rimarrà simile per quanto riguarda i rovesci al Nord Ovest, con l’aggiunta disulle Alpi. Qualche pioggia toccherà anche la Toscana il sabato ma per il resto del Centro ci saranno. Per il Sud, invece, questo weekend potrebbe essere scambiato con una causa delle temperature nettamente in rialzo, con massime di, e il clima soleggiato. Domenica possibile presenza di venti più intensi di Scirocco.Il maltempo non terminerà con il weekend e, di conseguenza, nasconoper quanto riguarda la neve. Nevicate corpose sono presenti e previste per il weekend soprattutto per il settore alpino e pre–alpino di Valle D’Aosta , Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Comparsi già i primi disagi:. Oltretutto le nevicate presenti sono accompagnate da forte vento che peggiora ulteriormente la situazione e provoca, com’è successo a in Trentino, problemi derivanti dalla. L’allerta si estende, oltre che alle Alpi, anche agli Appennini per quanto riguarda le: gli esperti consigliano, pertanto, di evitare i fuoripista.