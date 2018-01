La notizia della vittoria

Ha vinto per sua figlia

Il suo nome è, un parcheggiatore diuna cittadina nella provincia del capoluogo Piemontese, e ha vinto la. Il premio ammonta ad un milione di euro, ma lui rifiuta la vincita.“Sono troppi per me, non li voglio” ha detto Vigna. L’uomo sostiene di aver acquista il biglietto, appena 4 giorni prima dell’estrazione, per sua figlia. Così tanti soldi che appena saputo della vincita Biagio è finito all’ospedale.L’estrazione della Lotteria è avvenuta ieri, 6 gennaio., ha acquistato il suo biglietto alla tabaccheria Gradin di via Trento. Nella serata di ieri, poco dopo la proclamazione dei vincitori, Biagio è stato raggiunto dalla notizia che uno dei biglietti fortunati era stato venduto proprio a Pinerolo. Si trattava del biglietto con numero serialeil suo.“Mi trovavo nel parcheggio del locale dove aiuto i ragazzi a trovare posto, lo Zero Club” spiega alla stampa locale. “Poi mi hanno detto che un biglietto della lotteria è stato venduto a Pinerolo. Ed era proprio il mio. Ancora un po’ e mi prendeva un infarto“. La notizia, infatti, lo ha fatto finire in ospedale, a causa di unBiagio Vigna, ha quindi dichiarato di non voler incassare la vincita personalmente, di. “Lo avevo comprato per mia figlia per farle un regalo, e in effetti è suo. Anche lei quando ha visto il biglietto vincente è venuta a prendermi e mi ha chiesto cosa fare. Le ho detto è tuo, fanne ciò che vuoi“. Per lui i soldi sono talmente tanti che“Troppi soldi per me, non li voglio. Lei è giovane, io il mio tempo l’ho fatto“.Unfortunato quest’anno, dal momento che anche ilè stato venduto non troppo lontano da Pinerolo, nel comune di Rosta. Il montepremi in questo caso è di un