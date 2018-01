Fassino e Parigi indagati

Le indagini sul Salone del Libro

Ildi, uno degli eventi più attesi e amati del capoluogo piemontese, non conosce pace. Stavolta ad essere finiti sotto indagine, in un’che coinvolge come indagati almeno 10 persone, ci sono l’ex sindacoe l’assessore regionale alla Cultura. I due esponenti della politica cittadina e nazionale sono indagati perA renderlo noto sono stati i due stessi protagonisti della vicenda. Raggiunti dagli, hanno comunicato la loro volontà di collaborare alle indagini. “L’assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte rende noto di essere stata raggiunta da un avviso di garanzia in merito alle indagini sul Salone Internazionale del libro di Torino e per la nomina del direttore della DMO Piemonte Marketing Scarl. L’assessore esprime la propria fiducia nell’operato della magistratura, cui offrirà la massima collaborazione“, recita la nota di Parigi.Sulla stessa china Fassino, il quale commenta: “Nel pomeriggio di oggi ho ricevuto dalla Procura della Repubblica di Torino un avviso di garanzia con riferimento alle indagini sul salone internazionale del libro di Torino. Sono assolutamente sereno, avendo sempre operato nell’interesse della Città di Torino“.Il Salone del Libro, benché sia un evento che ha risonanza nazionale e che attira migliaia di visitatori, soffre di conti perennemente in rosso. Tanto da spingere la sindacaa mettere in discussione lache organizza il Salone. Laha iniziato ad interessarsi alle vicende dell’ente nel 2015: il 22 maggio la sede è stata perquisita, dando il via a una serie di indagini sviluppatesi in diversiOggi gli avvisi di garanzia, oltre a Fassino e Parigi, hanno raggiuntodel cda della Fondazione., presidente dell’ente fino al 2015, è sotto indagine per. Il procuratoresta indagando sul bando per l’organizzazione dell’edizione del Salone del Libro 2015 e 2016. Risulta sospetto l’affidamento diretto a, società francese che gestisce Lingotto Fiere.