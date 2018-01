Settimana tra vento, pioggia e ancora neve

Lunedì, martedì e mercoledì

Torna di nuovo la neve

Le temperature e la seconda parte della settimana

– Sarà una settimana altalenante, dopo un nuovo lunedì di temperature basse ma sono destinate ad alzarsi. Leinvece attendono nuova neve dopo le abbondantidelle scorse settimane, mentre ilporterà ancora via soprattutto al Sud caratterizzando la seconda parte della settimana.La settimana comincia con qualche precipitazione tra alta Toscana, levante ligure e anche sui settori tirrenici centro-meridionali. La neve comincerà a scendere anche su Alpi e Prealpi. Martedì la neve scenderà solo a quote più alte fino ai 1500 metri, mentre piogge sparse scenderanno sui rilievi di confine. Venti di Ponente cominceranno a soffiare proprio da martedì su tutto il Centro-Sud.La neve torna a caratterizzare questo gennaio 2018 che ha visto molte più nevicate degli anni passati rendendolo uno degli inverni più bianchi. Da martedì ci saranno nuove nevicate sulle Alpi centro-occidentali soprattutto su Valle d’Aosta, in zone come Courmayeur, Cervinia e La-Thuile, ma anche in Piemonte nelle zone di Sestriere, colpita da una slavina nei giorni scorsi, Claviere, Bardonecchia, Usseglio e dell’alta Lombardia. La neve arriverà mercoledì sull’Alto Adige. Al momento l’allerta valanghe in Valle D’Aosta si ferma a 2, quindi moderato e caratterizzato da una certa stabilità.La temperature in settimana sembra destinata ad alzarsi leggermente anche complice il tempoche ci attende. Nel fine settimana però ci sarà un nuovo calo delle temperature a causa delle correnti che soffiano dai quadranti settentrionali. Venerdì continuerà a splendere il sole sulla maggior parte della penisola, tranne l’alta Toscana e Lazio dove ci saranno delle precipitazioni. Neve invece su Valle D’Aosta, Trentino e sul settore centrale appenninico. Nella seconda parte della settimana in vento lascerà poca tregua, soprattutto al Sud.