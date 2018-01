Esclusa anche l’affidabilità ai nonni

La decisione di ricorrere a Strasburgo

Arriva la conferma definitiva della, il figlio diedpotrà essereI due, balzati agli onori di cronaca come “coppia dell’acido“, sono stati condannati rispettivamente aper le aggressioni realizzate con il liquido corrosivo. La Suprema ha preso in considerazione le condanne emesse a carico di Alexander e Martina, arrivando a concludere che i due genitori “non sono in grado di garantire l’inserimento del minore in un ambiente familiare idoneo a sopperire i suoi, tenuto conto delladella detenzione in carcere“.Una sentenza che conferma dunque la decisione delche aveva già stabilito l’adottabilità del bimbo . Rigettati invece i ricorsi, in quanto ritenuti “” dalla Corte di Cassazione. La Suprema ha posto particolare accento sulche sia la Levato che Boettcher dovranno trascorrere, non potendo dunque prestare attenzione alla crescita ed all’educazione del bimbo. Le condanne, si legge nella sentenza, costituiscono una “causa di forza maggiore che oggettivamente, incidendo negativamente sul diritto del bambino a vivere in un contesto familiare unito e sereno negli annidella sua crescita“. Esclusa inoltre anche l’ipotesi dell’affido ai nonni in quanto, secondo l’analisi dei giudici, gli tessi hanno “evidenziatodella gravità dei comportamenti dei loro figli“.Eppure non tutto è ancora perduto per Martina Levato. L’avvocato che ne cura la difesa, il legale, ha infatti deciso di presentare ricorso alla. Ma le speranze sono tuttavia flebili: “Andremo aanche sepurtroppo, ci potrà portare indietro il bambino“. A chiedere di revocare l’adottabilità ci aveva pensato lo scorso Novembre anche ladella Cassazione, sostenendo come i genitori della Levato fossero un’ottima alternativa per crescere ed allevare il piccolo. Secondo la Suprema, però, la continua presenza del bimbo in famiglia lo terrebbe troppoalla vicenda. Per l’avvocato Cossar si tratta di una “motivazione“.