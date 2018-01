Gustavo Rol: il mistero del sensitivo che impressionò il mondo

L’infanzia e gli studi

Gli esperimenti di Rol e il nazismo

L’eterno scontro tra seguaci e scettici

La malattia e gli ultimi giorni di Rol

Gustavo Adolfo Rol, è stato uno dei più grandi e controversi sensitivi italiani.Osannato e criticato dagli scettici nella sua vita ha dato prova, secondo i testimoni che ebbero la possibilità di vederlo “in azione”, di fenomeni tanto inspiegabili quanto spettacolari.“Leggeva nel pensiero. Sapeva già tutto” racconta di lui l’amica, farmacista di Carmagnola che gli stette sempre vicino durante la malattia e che decise di trasferirsi da lui nell’abitazione che si affacciava in Corso Massimo D’Azeglio, inRol nasce a Torino nel, figlio di Vittorio, avvocato che, sei anni dopo la sua nascita fu incaricato di dirigere la sede di Torino della Banca Commerciale Italiana e di Martha Perugia, figlia del Presidente del Tribunale di Saluzzo. Bimbo dall’indole curiosa adora la biblioteca del padre dove passa ore del suo tempo e da subito si interessa alla pittura e alla musica, entrando presto in relazione con vari artisti. Nel tempo si, all’Università di Torino, poi aconseguirà quella ine infine aquella inPer tradizione famigliare segue la carriera bancaria facendo pratica in varie città, tra queste Marsiglia ove avvenne l’episodio che cambiò la sua vita. Qui incontra un uomo polacco che con i suoi giochi di carte riuscirà a incuriosirlo fin a portarlo a studiare i principi che legavano il cervello alla materia. La prima intuizione, cheal punto di richiudersi in un convento. Avvenne neldove nel suo diario scrisse “Ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale e il calore. La potenza mi fa paura. Non scriverò più nulla!”.Fu la madre ad aiutarlo ad uscire da questo periodo di sconforto, e lo esortò a continuare i suoi studi, anche se sino agli anni ’60, Rol ufficialmente faceva l’, mestiere che smise per dedicarsi in maniera definitiva alla pittura, parte integrante dei suoi “poteri”.Le carte dall’esperienza di Marsiglia saranno le indiscusse protagoniste dei suoi numerosi esperimenti che si tenevano nella casa di via Silvio Pellico. Dopo una cena conviviale, uno degli ospiti, di solito lo scettico di turno, dava a Rol un mazzo di carte intonso. Non solo indovinava le carte pescate, ma spesso su esse comparivano firme. Sosteneva inoltre di parlare con i morti e di poter viaggiare nel tempo e nello spazio. Si dice che mentre si trovava a Torino fu fotografato a New York.I suoi, con personaggi ed elementi che si muovevano dentro essi. Scritte apparivano in fogli bianchi chiusi in una scatola con dentro la graffite,dei pensieri dei commensali. Altra capacità era quella di, o indovinare perfettamente cosa c’era in un cassetto a chilometri di distanza.Fu proprio questa capacità a valergli un riconoscimento per averda parte del sindaco di San Secondo di Pinerolo, a nome del comitato di liberazione nazionale.Si narra che durante unada parte dei nazisti, infatti, il suo intervento fu provvidenziale. Dopo aver garantito l’innocenza delle persone accusate alla richiesta dell’ufficiale tedesco di sapere da dove nascesse tale e ferma convinzione pare che Rol rispose: “Sono certo alla stessa maniera con cui sono sicuro di conoscere cosa contengono i cassetti della scrivania nella sua casa ad Amburgo”. A tale precisa descrizione l’ufficiale, si convinse eL’opera di Rol fu ovviamenteda una parte (si dice che in molti, tra artisti e personaggi illustri si rivolsero a lui, fra cui), dall’altra fu. I suoi “poteri” furono infatti considerati meri trucchi di prestigio e mentalismo. D’altra parte Rol non prese mai parte aper accertarne la veridicità, non era nel suo interesse.per quello che faceva e questo lo portava ad avere ancor maggior seguito.Un dei suoi più grandi osteggiatori fu, per ben due volte ospite del salotto del sensitivo piemontese. Entrambe le volte il noto divulgatore scientifico rimase scettico e poco convinto delle capacità di Rol. Sopratutto vista la sua reticenza a farsi riprendere dalle telecamere e al suo rifiuto di “sfidare” ilche invece fece in tv trucchi come quelli di Rol senza alcun problema. La risposta di Rol in merito ai suoi rifiuti fu: “La Scienza non può ancora analizzare lo Spirito” non convinse mai Angela.In merito, egli infatti scrive nel 1978 in “Viaggio nel Mondo del Paranormale” edito da Garzanti: “Da decenni Rol si produce nei salotti torinesi, davanti (come lui stesso afferma) a “scienziati, medici, letterati, artisti, religiosi, atei, filosofi, militari, uomini politici, capi di stato e di governo,” ecc.: cioè tutte persone… incompetenti in trucchi! Perché invece non vuole mai fare i suoi “esperimenti” sotto l’occhio di un esperto? Neanche una volta? Non serve rispondere che Rol non fa queste cose per lucro: il problema di sapere se ciò che produce è autentico oppure no. Ma perché dovrebbe fare trucchi, affermano i suoi sostenitori, se non guadagna una lira? Si potrebbe facilmente rispondere che il prestigio (e il potere) che si ottiene convincendo gli altri di avere certe facoltà e forse ancora maggiore di quello che si può avere col denaro. Come mostra l’ossequio di uomini come Jemolo. Rol fa parte di un’, che dispiace perdere. Avevo persino pensato di stendere un velo di cortese silenzio sulla vicenda. Ma sarebbe stato onesto? Non credo. Il “caso Rol” viene esaltato come una prova vivente del paranormale e allora bisogna pur porre certi interrogativi.”Rol morì il, per una malattia considerata all’inizio banale e che invece concluse velocemente la sua vita. La moglie era morta 4 anni prima e questo per lui fu un duro colpo psicofisico. Sempre la fidata amica Caterina Ferrari disse in merito: “Da un anno, Gustavo Rol. Ma prima, quando andavamo in giro, lui puntava il dito contro sconosciuti: a uno diceva che era malato, a un altro che doveva firmare un atto notarile, o rinunciare a un affare”. La mattina della morte lo vide con un volto radioso, poi Rol morì. Lei gli chiuse gli occhi. Con lui se ne va undi cui non sapremo mai la verità. Verità che pone ancora oggi numerosi interrogativi.