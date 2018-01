Ilva: la foto scattata tra i banchi di scuola

La fotografia diventa virale

Lanon è scritta ma comunque visibile ed è tutta racchiusa in un comuneSi torna a parlarela società per azioni impegnata della produzione e trasformazione dell’acciaio il cui più grande impianto è situato ain Puglia. Negli anni si sono susseguite numerosissime inchieste sull’azienda e sull’inquinamento da esso derivata che nuoce a chi vi lavora ma anche a chi, semplicemente, vi gravita attorno. Oggi a portare nuovamente in prima pagina il caso è la foto scattata all’interno di unaLa cronaca ci riconduce ancora una volta tra i meandri di quello che è il più grande impianto dell’Ilva, quello situato a Taranto, Puglia. Da anni ormai tanto lodiquanto quello di Genova sono al centro di discussioni di carattere ambientale – sanitario. L’azienda, specializzata nella, più volte è stata al centro di feroci inchieste per quanto riguarda le sue stesse emissioni; diversi i processi a suo carico per quanto riguarda l’inquinamento sfociati anche icome quella a Emilio Riva. Oggi, purtroppo, si torna a riaccendere i riflettori su tutta la zona circostante allo stabilimento di Taranto. Le giornate disollevano in aria tutto quel trovano e, se da una parte possono scacciaredall’altra possono invece trattenerlo e renderlo ancor più manifesto.“, si legge sui social come allegato ad una fotografia che di per sé è già una denuncia. Lo scatto vede al centro due fazzoletti evidentemente sporchi utilizzati, come si apprende, per pulire i banchi di una scuola vicino all’impianto siderurgico dopo i due giorni di stop, la chiusura decisa con un’ordinanza sindacale a fronte del forte vento. Il problema dellenell’aria che si respira, come si evince da questa immagine, permane un problema all’ordine del giorno per le realtà che vivono intorno all’Ilva. Poco dopo la diffusione dello scatto però, le tassative parole delladell’Istituto Vico-De Carolis: ““.