Le dichiarazione controverse di Alain Delon

Loubo, l’amico che lo accompagnerà verso la fine

“Se muoio prima del mio cane, sopprimetelo e seppellitelo con me“. Così ha dichiaratoalla rivista. Laha subito inorridito gli, che hanno criticato questa richiesta.Ilsi è subito aperto, tra chi vede in queste parole l’espressione di une chi invece un atto diPer l’attore 82enne si tratta di un gesto di estrema pietà. “Quello che so è che non lo lascerò da solo” dice parlando digiovane esemplare dida cui Delon non si separa mai.“Se dovesse morire prima di me, cosa che spero, non ne prenderò più altri” spiega l’attore. “Se morirò io prima di lui, chiederò al veterinario di lasciarci andare insieme. Gli farà una iniezione letale in modo che se ne vada tra le mie braccia. Preferisco così piuttosto che sapere che morirà sulla mia tomba con tanta sofferenza“. Un ragionamento che ha creato una profondaGli animalisti sono tra quelli che maggiormente recriminano le parole dell’attore. Eppure Alain Delon, da sempre èe degli amici animali. Nel corso della sua lunga vita. Loubo non è che l’ultimo, quello che lui considera, che lo accompagnerà verso la fine.Oggi Delon, al termine di una vita piena, in cui non sono mancati momenti di turbamento, come, vive lontano dal mondo. Nella foresta, in cui si trova la sua villa privata, trascorre le giornate circondato dall’affetto dei figli, ile il. Accompagnato costantemente dall’ombra di una, gli amici animali sono l’antidoto perfetto, nell’attesa della fine. Ma Delon ha già organizzato tutto e dato disposizione farsi seppellire nella. Qui già sono. Naturalmente c’è un posto anche per Loubo.