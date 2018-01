Quasi in fuga

Biondino al comando

Una nuova gola profonda ha permesso l’arresto di 5 boss di Cosa Nostra: tra questi, c’è anche, figlio di Salvatore, ex autista di Totò Riina. Pare che Biondino fosse il nuovo boss diLi hanno fermati dopo un lungo monitoraggio, proprio quando avevano scoperto che i 5 capi mafiosi si stavano preparando a diventare latitanti. A quel punto, la procura palermitana ha potuto far partire gli ordini di fermo. A incastrare i 5 boss è stato colui che un tempo era uno di loro: Sergio Macaluso, un tempo uno dei pezzi grossi del mandamento di Resuttana e ora pentito in carcere. Ha deciso di parlare perché -così avrebbe detto ai magistrati-, una volta che è finito in carcere. Tale abbandono potrebbe essere dovuto anche a una situazione di crisi interna a Cosa Nostra, che starebbe portando varie conseguenze negative: il fatto che le casse siano vuote non permette la sussistenza delle famiglie dei detenuti, con un conseguente scontento generale, e la fuga di notizie e confessioni che ne deriva.Se pure un boss fedelissimo finisce per parlare con la polizia, significa che Cosa Nostra ha un grosso problema. È infatti bastato un attimo, all’ex capo, per andare dai magistrati e confessare due omicidi, e poi fare i nomi di tutte le teste importanti di Palermo e dintorni. Ha fatto i nomi di coloro che stannoreinvestendo in droga, e trasferendo le ambizioni di business dal racket (al quale in molti si stanno ribellando) alle droghe.Se Salvatore Biondino era al comando, sotto di lui c’erano altri nomi noti agli inquirenti: in primis, accusati di reati di mafia ed estorsione, e l’indagato per estorsioneBiondino, nel mondo di Cosa Nostra, rappresentava un: una risoluzione alla crisi che starebbe mandando sul lastrico l’organizzazione, e il volto di una spasmodica ricerca di altre fonti di guadagno. La mafia, infatti, non può più contare sul pizzo, a quanto pare, e neanche sull’omertà. Le indagini hanno infatti fatto grossi passi avanti grazie alleche si sono rifiutati di pagare il pizzo, o di usare fornitori raccomandati dai capi mafia. Una ribellione dal basso che pian piano avrebbe portato risultati concreti e una scarsità di entrate preoccupante all’interno di Cosa Nostra.Antonino Di Stasio, comandante della polizia provinciale di Palermo, ha voluto mettere in risalto il ruolo dei cittadini nella recente lotta contro la mafia: “Nel corso degli anni cosa nostra, pur avendo mutato pelle e diversificato i propri affari, continua ad essere viva e impegnata – anche attraverso il “pizzo” – nella ricerca quotidiana e ossessiva di denaro. Per questo, a tutti i cittadini, ai commercianti e agli imprenditori di questa stupenda terra esprimo la mia gratitudine per essersi – ancora una volta –, continuando a“.