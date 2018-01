Bocciatura a Sanremo giovani per le nipoti di Emanuela Orlandi

L’esclusione da Sanremo giovani

Il fratello di, Pietro, ha rilasciato recentemente un intervista al settimanale Spy. L’uomo ha parlato delle sue figlie, escluse daa causa, a sua detta, del cognome scomodo che portano. Inoltre, ha parlato della sorella, misteriosamente scomparsa nel 1983, e della sua nuova serie di documentari ““.Ai microfoni di Spy,ha parlato delle sue tre figlie, rimaste escluse da Sanremo giovani. Rebecca, Salomé ed Elettra fanno parte di un gruppo musicale tutto al femminile, le ““, e hanno già partecipato addue anni fa. L’approdo al palco dell’però non sarà possibile per loro nell’immediato futuro. Pietro Orlandi le ha difese dicendo: “Hanno anche partecipato alla selezione per Sanremo Giovani con un brano molto forte sui problemi dell’Italia. Non sono state prese perché, ho saputo in maniera ufficiosa,. Ma loro non mollano, sono testarde come me“.Orlandi è poi anche tornato a parlare del caso della sorella Emanuela, scomparsa ormai, attorno al cui caso però non è stata ancora fatta chiarezza. Sia Pietro che i suoi familiari sono fermamente convinti che Emanuela sia ancora viva, come dimostrano la lettera della madre per i 50 anni della figlia e le recenti parole della sorella Natalina a Chi l’ha Visto . Il caso si è più volte riacceso durante gli anni: due anni fa vi furono le dure accuse lanciate dallo stesso Pietro al Vaticano , seguite poi dalla scoperta di un presunto dossier segreto poi rivelatosi un falso . La scomparsa della donna rappresenta tutt’oggi uno dei più, a cui però non è ancora stato possibile dare una soluzione.Per cercare di dare un finale a questa e ad altre tragiche simili storie, Pietro ha deciso di realizzare una serie di, dal titolo ““, che verranno trasmessi dasul. In questa serie, verranno affrontatidi persone inspiegabilmente scomparse nel nulla, proprio come sua sorella. In merito l’uomo ha dichiarato: “Voglio ricambiare la solidarietà che ho ricevuto.. Questo ti fa stare bene. In questi decenni nelle manifestazioni per Emanuela ho conosciuto molti familiari di persone scomparse che hanno sempre vissuto tra l’. Ora voglio che la voce di Emanuela sia quella di quei ragazzi e ragazze svaniti all’improvviso dei quali non si è mai parlato.“.Orlandi, nell’intervista di Spy, ha inoltre raccontato deldopo la scomparsa della sorella: “Il momento peggiore di questi 34 anni è stato nel, dopo alcune segnalazioni fotografiche inviate alla magistratura,. Anche il giudice e l’attuale vice Capo della Polizia erano convinti di aver risolto il caso. Siamo andati a prenderla, io le avevo comprato un regalo.: in un attimo siamo passati dalla gioia più totale alla disperazione più buia. Non dimenticherò mai. Fu come se ce l’avessero“.