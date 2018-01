Moltissimi soldi (ma meritati?)

Oxfam propone

Nel 2017, i più ricchi del mondo hanno visto un, a discapito delle fasce più povere (che si sono ulteriormente impoverite). Questo è quanto emerge dall’ultimo rapporto Oxfam, che porta alla luce anche un’altra realtà scioccante: esiste un 1% di persone su questo pianeta che posseggono, da soli, una ricchezza maggiore di quella posseduta complessivamente dal restante 99% dii abitanti della Terra.Il rapporto, oltre a sottolineare la disparità sconvolgente tra ricchissimi e poverissimi, fa emergere anche un altro dato preoccupante (o, se non preoccupante, quantomeno desolante): l’1% di super ricchi non godrebbe di una ricchezza guadagnata da attività economiche da loro stessi create e sviluppate, bensì da, o da lasciti di qualche tipo. in molti casi, non si tratta di eredità ma comunque die quindi non di ricchezze che corrispondono ad un arricchimento a livello sociale, scientifico, economico o che in qualche modo possa comunque rappresentare uno sviluppo.Al contempo, cresce il fenomeno della: nel 2016 erano presenti 40 milioni di persone al mondo in condizione di schiavitù, e 4 milioni di queste erano bambini.Oltre a dare cattive notizie, Oxfam si prodiga a proporre edificanti e, si spera, buone soluzioni. Il sito di Oxfam Italia dedica molto spazio all’analisi del fenomeno della grande disuguaglianza, parlando anche di come tale disuguaglianza potrebbe essere “livellata”. In primis, un principio noto anche in Italia, anche se in: (ricordiamo la battaglia delper l’annullamento dei vitalizi parlamentari, e l’abbassamento degli stipendi dei politici): il tetto agli stipendi dei top manager. E, se da una parte dovrebbero guadagnare di meno, occorrerebbe verificare in modo più severo che paghino tutte le tasse.In secondo luogo, secondo Oxfam aiuterebbe avere maggiore cura e tutela dei diritti dei lavoratori, specialmente “delle categorie più vulnerabili: lavoratori domestici, migranti e del settore informale, in particolare garantendo loro il diritto di associazione sindacale”. in ultimo, maggiore tutela dei salari: tutti devono avere un, e che dia la possibilità di ottenere uno stile di vita accettabile.