Accusato dalla figlia di abusi, si impicca. La moglie: "Non si sapeva se era vero"

Cassino, il dramma senza fine della famiglia

La moglie punta il dito contro i media: “Non si sapeva se era vero”

È un paese sconvolto quello in provincia di Frosinone, nel Lazio, dopo la notizia del suicidio della accusato diin un tema scolastico. L’uomo, 54 anni, era statodopo che il gip aveva ritenuto valida la testimonianza dell’adolescente e alcune dichiarazioni della madre. Alla rabbia e al dolore di un’accusa pesante come un macigno per la famiglia di Cassino si è aggiunto loe che lascia senza risposte.– riporta l’avvocato della famiglia Emanuele Carbone – È una vicenda triste con un epilogo ancora più triste. La notizia del suicidio è un ulteriore trauma per la famiglia che ora prova rabbia e dolore“. La moglie del 54enne e le figlie (tre minorenni che vivono in famiglia e due sposate) sono infatti, quegli stessi giornali e telegiornali che hanno riportato più volte all’attenzione del pubblico l’ennesimo caso di presunto padre-mostro.Il caso era scoppiato pochi giorni fa quando un’insegnante aveva portato al preside l’. “Racconta alla mamma una cosa che non hai mai voluto dirle“ è la traccia del tema. Un tema che per la 14enne forse diventa la via d’uscita, l’occasione per la liberazione, la chiave per una confessione mai fatta. “– afferma in un’intervista al Messaggero l’insegnante – Ogni parola pesava come un macigno. E più andavo avanti nella lettura, più mi rendevo conto che la storia di quel tema era vera. Drammaticamente vera“.I fatti, in seguito, sembrano essere precipitati. L’accusa di violenza, il divieto di avvicinarsi alle figlie, il braccialetto elettronico. Il cadavere dell’uomo pare sia stato ritrovato da un passante davanti all’ingresso di una chiesa di Roccasecca, in uno spazio delimitato da una grata a protezione del portone. Secondo quanto si apprende dai carabinieri della Compagnia di Pontecorvo (Frosinone), l’uomo si sarebbe. “Da una parte c’è rabbia per quello che ha fatto, forse per qualcuno perfino sollievo per la sua morte, dall’altra sono sconcertate – riferisce l’avvocato Carbone –. Si stanno adoperando per un funerale dignitoso. È una situazione surreale“.La moglie della guardia carceraria, in lacrime, ha dichiarato ai microfoni di Gr1: “Sono state dette tante cose non vere: quello che avete detto ieri e l’altro ieri l’hanno portato a questo“, puntando il dito contro i mezzi di comunicazione. “” ha concluso, dicendo di essere “tanto, tanto arrabbiata“.