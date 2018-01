Sole d’inizio settimana

Ancora neve: continua il pericolo valanghe

Piogge in arrivo per giovedì e venerdì

Fa ritorno sul Belpaese l’anticiclone che porterà un inizio settimanaparticolarmente. L’proveniente da Ovest porterà ad un miglioramento momentaneo del tempo; tra giovedì e venerdì sono previstiLa nuova settimana, la quarta di gennaio, inizia con una giornata genericamente asciutta in tutta la Penisola, a causa dell’anticiclone diretto sul nostro Paese. Lesi alternano a schiarite soprattutto sul Centro-Nord e sulla Sardegna; a fare eccezione, sulle Alpi di confine è previstaal di sopra dei 1000m, per il restoil Meridione.Altrettanto gradevole il martedì, con: mentre il Nord e il Centro Italia si godranno il bel tempo, al Sud sono previste, che si trasformeranno insulla regione siciliana. Cieli più limpidi sono previsti per il 24 su tutto il territorio italiano, con qualchepresente sulla Pianura Padana, mentre sulla Campania sarà più nuvoloso ma, in generale, sulle altre regioni, quella di mercoledì sarà unaGià dalla settimana scorsa aveva fattola, che ora ricomincia a creare. Come riportato sul sito di 3bmeteo, vi è unalsulle Alpi retiche, tra lunedì e martedì, unsul resto delle zone alpine esu quelle prealpine. Inoltre, le grossi quantità di neve cadute questo inverno continuano a contribuire alla creazione di disagi: ennesime, come nel caso di Cervinia , hanno portato al blocco dei collegamenti, in generale, della zona e delle persone, come alcuni turisti, isolando la città.Verso metà settimana il brevissimo bel tempo che ha fatto breccia nei giorni precedenti potrebbe lasciare spazio, nuovamente, a piogge e rovesci. Secondo gli esperti potrebbero attenderci, infatti, due giorni all’insegna del maltempo, soprattutto al Nord. Nella giornata di giovedì, il peggioramento potrebbe arrivare alle regioni settentrionali, consoprattutto tra Liguria, Lombardia e Piemonte; sulle Alpi, inoltre,che proseguirà anche il giorno successivo.il Centro Italia, quasi in attesa della perturbazione dell’indomani, mentree sulle Isole Maggiori. Per il venerdì è previsto, forse ancora prematuramente, unache toccherà tutto il Centro-Nord, con piogge fino alla Campania e di intensità maggiore sulla riviera tirrenica. Nuvoloso il Meridione, con schiarite sulla Puglia.