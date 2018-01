Romina Power: “Ho bisogno di un lungo abbraccio”

Tutti si schierano per l’una o per l’altra

Il triangolo sì, direbbe qualcuno, adattando un successo della musica italiana. Di altri cantanti nostrani si parla però particolarmente questo periodo, cioè Romina Power . La storia dell’ex coppia e della “nuova” compagna (dopo 20 anni difficile considerarla ancora tale),, sta diventando un, portando tutti i riflettori sui tre protagonisti della vicenda. Un’attenzione che non spinge né il cantante di, né le due signore a svelare finalmente il mistico mistero della loro vita sentimentale. Dichiarazioni ambigue e post sui social costellano i giornali e i siti di gossip, che tentano di carpire il non detto.L’ultimoche i fan della coppia Al Bano e Romina hanno interpretato come un segno della loro favorita è un post sudella cantante. Nella foto compare la frase: “Ho bisogno di uno di quei lunghi abbracci in cui ti dimentichi qualsiasi altra cosa sta accadendo intorno a te per un minuto“. Romina commenta il tutto con quello che sembra essere un grido d’aiuto: “Deve esserci qualcuno da qualche parte!“.sotto il post, comunque, hanno individuato chiaramente il riferimento ad Al Bano: “Tutti noi prendiamo le sue difese…non è molto forse ma almeno in questa pagina l’amore e i sentimenti positivi che circolano sono veri!!!“, scrive un’utente.Non c’è niente di più corroborante per la cronaca rosa di due donne che “lottano” per il cuore 74enne di un uomo. Allora ecco che anche da parte del mondo dello spettacolo arriva ilper Romina o per la Lecciso. Quest’ultima, a sorpresa, può contare sull’appoggio di Rita Dalla Chiesa . La conduttrice a Mattino Cinque ha dichiarato: “Io sto dalla parte di Loredana. Ho pensato a Loredana perché con Romina è sposato, ma Al Bano sta con Loredana e quindi mentalmente è sposato con la Lecciso“.A Ciellino, invece, il paese al centro della tempesta mediatica, si respira una netta preferenza per l’ex moglie. A La Vita In Diretta, l’inviata ha ripreso i cartelli di sostegno alla cantante americana , sparsi in giro per la città. Chiaramente nessuno dei tre protagonisti può sperare che i propri affari matrimoniali rimangano di loro esclusiva competenza.