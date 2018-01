Per gli 80 anni della madre, sorpresa in diretta di Valeria Marini

Gianna Orrù a La vita in diretta

La sorpresa della figlia

Gli auguri del regista Pingitore

Da Marco Liorni, a La vita in diretta, era il turno di, madre della famosissima attrice Valeria Marini . La donna stava chiacchierando con il conduttore quando arriva, in diretta, unaper i suoi 80 anni.Il talk show pomeridiano di, La vita in diretta, è condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini e, nelle sue svariate edizioni trasmesse nel corso degli anni, ha avuto come ospiti. Una di queste è, madre della famosissima showgirl Valeria Marini e con la quale ha un rapporto, come viene definito da lei stessa, “vivace”. Gianna, in puntata, spiega il perché di questo attaccamento: “Ho tre figli, sono molto legata a tutti, ma Valeria fa parte del mondo dello spettacolo, quindi serviva una persona solida alle sue spalle”. La donna ha compiutoe, per questa ricorrenza,presentandosi proprio in studio.Valeria fa il suo ingresso in studio sorprendendo Gianna e, ad accompagnarla,della madre. Una volta entrata afferma: “Sono figlia di una grande mamma. In generale bisogna sempre ascoltare i consigli delle mamme, se l’avessi fatto sarebbe stato meglio”. Ed è su quest’ultima frase che Gianna tende ad ironizzare rispondendole: “Guarda che lo hai detto in pubblico”. In seguito, la showgirl parla anch’essa del: “Abbiamo caratteri molto diversi, ma abbiamo un rapporto molto forte”.Gli auguri per la neo-ottantenne non arrivano esclusivamente dalla figlia, bensì anche da, regista de Il Bagaglino. L’uomo, oggi 83enne, allega alle felicitazioni, dei pensieri su Valeria: “È cambiata, ha acquisito esperienza e ora sa muoversi in tanti modi, ma già allora aveva armi importanti, in primis la voglia di arrivare”. E continua: “È una ragazza incredibile”. Pingitore rappresenta colui cheal tempo del Bagaglino, facendola diventare una. A proposito del regista l’attrice aveva, infatti, dichiarato in un’intervista a Il Giornale.it: “Mi ha aperto mille porte. È un uomo molto colto, ma anche parecchio severo. È il mio papà artistico”.