Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo: la crisi è acqua passata, ora c'è solo l'amore

D’Alessio e Tatangelo: la passione è ritornata

In amor vince chi fugge?

Tanto si è detto sulla loro separazione che hanno deciso di rimettersi insieme, e non solo, manca il come e la parola giusta è “appassionatamente”. Dire ritorno di fiamma tra, è dire poco. Per la gioia dei fan e non solo, la coppia si èpiù affiatata che mai. I dettagli sul riavvicinamento li raccontano loro stessi ospitati danello studio diA volte separarsi per qualche periodo può essere un vero e proprio toccasana! Come sicuramente avrà detto qualche terapista di coppia, lasciarsi è la prima regola per mancarsi. Poi, davanti all’assenza capire se una persona è o non è importante nella propria vita, è un attimo. La pratica è assodata e si può dire che Tatangelo e D’Alessio ne siano la prova vivente. Quanti disperati avevano appreso della loro separazione credendo che la frattura forse ormai insanabile e invece.. la coppia non è scoppiata! “” spiega D’Alessio a Silvia Toffanin nello studio diuna frase che alla luce di quanto c’è alle spalle sembra alquanto riduttiva. ““, sempre Gigi D’Alessio lasciando intendere che l’amore per Anna non è mai, mai scemato.I cantanti, amatissimi dal pubblico, si sono mostrati insieme felici e particolarmente sorridenti, insomma, in forma smagliante. Ospiti della Toffanin, parlano e si parlano sopra a vicenda in preda alla foga di gridare al mondo quanto si amano: “Io e Anna siamo insieme da 12 anni, non da un giorno. A me fanno male tutte queste cattiverie che le addossano – continua a spiegare D’Alessio – Non è vero assolutamente nulla.“.