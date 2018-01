Venerdì 26

Sabato 27 e domenica 28

Temperature “fuori stagione”

Il meteo del weekend vede un’Italia spaccata in due. In questo fine settimana il maltempo tornerà ad, con pioggia e neve. Migliore il tempo previsto invece per il Meridione, il quale dovrà “fare i conti” con il Com’era stato previsto , il sole dei giorni scorsi presente al Nord ha lasciato spazio al. Da venerdì è in arrivo unache causerà maltempo destinato a colpire soprattutto Liguria, Lombardia e Piemonte con molti; è, inoltre,, anche copiosa, sui settori alpini a partire dai 900 m. L’instabilità non arriverà nelle regioni del Nord-Est, le quali si limiteranno ad una, mentre qualcheraggiungerà anche l’Emilia Romagna e la Toscana. Cieli coperti per il Centro Italia, con la possibilità disulla Sardegna. Genericamente, invece, tutto il Meridione, con temperature tutt’altro che invernali, che sfiorano massime di 17 gradi.Le zone colpite dalla perturbazione avranno una sabato caratterizzato da, con un miglioramento verso sera;in mattinata sulle Alpi occidentali,resteranno, invece, i cieli delle regioni nord-orientali.ma comunque nuvoloso sarà il Centro Italia, con qualche pioggia debole su Sardegna e Toscana. Le nubi ricopriranno anche le coste del Sud, ma, mentre la situazione sarà. Per domenica è prevista più stabilità, in generale, su tutta la Penisola. Il maltempo del Nord–Ovest dei giorni precedenti avrà un momento di sosta ma, in pianura, farà ritorno la; un arresto momentaneo sarà anche quello relativo alla neve, nei settori alpini. Qualche nube sarà presente su Emilia Romagna e Marche, al contrario del resto delle regioni centrali, sulle quali regnerà un. Stessa cosa per il Sud, con qualchesu Basilicata e Sicilia.È ancora in corso una fase di temperature fuori stagione che rendono questo periodo un’eccezione. Il legame con icomporta una condizione termica tutt’altro che fredda. Questo weekend ne sarà un esempio, in quanto si toccheranno massime definibilipiù che invernali:gradi al Nord,al Centro Italia egradi al Sud; infine, sulle maggiori isole, si arriverà anche agradi.