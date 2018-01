Liste elettorali verso la scadenza: il gioco al massacro dei partiti

Liste del PD: per Renzi “un’esperienza devastante”

Nomi adpiù che politicamente rilevanti, membri della società civile provenienti dalle esperienze più disparate, dal ricercatore all’estero al campione di nuoto. Il Partito Democratico per laha quasi rischiato la scissione , mentre la base del Movimento 5 Stelle non sembra aver mandato giù le deroghe dei piani alti alle. Insomma, la lotta per controllare chi entrerà inla prossima legislatura non risparmia nessun partito.Ilha rischiato l’ennesima fuoriuscita degli ex Ds, oggi la minoranza, a causa della scelta dei nomi sulle. Lanon è comunque esclusa dopo il voto del 4 marzo, con il Guardasigilliche, a fronte della compilazione definitiva, dichiara “Renzi ci vuole annientare“. Il mal di pancia in seno allariguarda anche gli altri big: Minniti, Cuperlo, Emiliano, Martina e Franceschini. In un modo o nell’altro tutti furiosi con il segretario che ha riservato ai suoil’delle poltrone che il PD potrebbe prendere. Tra questi avranno un posto in Parlamento, portavoce del governo Renzi e poi di Gentiloni,, candidata a Bolzano,nel Lazio.Tra i nomi di chi è dentro troviamo alcune new entry, ad esempio, l’avvocato vittima di un attacco con l’acido, oggi attivista, che correrà a Parma. Anche, vicepresidente della omonima azienda del caffè ed ex governatore del Friuli Venezia Giulia, correrà nel collegio triestino. I figli d’arte sono stati particolarmente ben accolti dal PD: il nipote di, oggi 90enne,, sarà candidato ad Ariano Irpino, roccaforte dei democristiani demitiani. In Campania ci sarà anche, figlio del governatore. Il quale ha trovato gratificante “l’investitura che mi è venuta direttamente dal segretario nazionale Matteo Renzi“. Infine, ha fatto sapere che ha detto di sì al Partito Democratico anche Francesca Barra , giornalista e moglie di Claudio Santamaria.“Fare le liste per me è stata un’esperienza entusiasmante“, ha dichiarato ildel, dopo questa sottile stilettata a Renzi, presenta la lista dei candidati al Tempio di Adriano. La differenza tra oggi e ilè palpabile: isono stati vagliati edallo stesso Di Maio e da pochi altri con voce in capitolo. L’apertura totale a chiunque volesse partecipare è stata messa da parte a favore di, non della politica, per carità. Le liste coinvolgono giornalisti, sociologi, imprenditori, per la prima volta economisti e addirittura. L’obiettivo è evitare ilche ha dilaniato il Movimento, l’eterogeneità che mette a dura prova l’organicità. Quindi stretto controllo sulle, i cui voti, votanti e vincitori effettivi non sono stati resi noti.Tra i nomi che circolavano già da tempo c’è quello di, ex conduttore de La Gabbia, candidato a Varese. Il vero outsider è comunque, medaglia d’oro per il nuoto a Sydney, che correrà nel collegio di Torino 2. Un altro atleta che vestirà la casacca pentastellata a Cagliari è, velista e skipper. Il Movimento insceglie un altroper sfidare il clan De Luca:, medico, figlio di Vittorio Provenza, storico ex sindaco di Salerno. A spiccare nelle liste sono anche i professori e ricercatori: abbiamo esperti di ogni campo, dalla criminologia all’ambiente, economisti come, ricercatrice del Cnr fresca di studi americani.Il limite per la presentazione delle liste è fissato a stasera alle 20. Tra chi sta ancora compilando tutte le caselle c’è anche il, con la coalizione formata da. Ci sono comunque indiscrezioni su chi sarà dentro e chi rimarrà fuori. Tra questi ultimi, un bel po’ di persone che pensavano di avere la prossima legislatura in tasca, non sono mancati i malumori.questo week end si è rifugiato nella villa di, dopo aver cancellato la sua intervista a Lucia Annunziata a causa della. Dovuta, pare, anche alla lunga fila diche vedendosi esclusi sono andati in pellegrinaggio ad Arcore.Tra chi ha avuto il suo posto troviamo, ex ad del Milan. Anche un’infornata di “Miss” abbellirà le liste forziste:, ex tronista di Uomini e Donne nel 2011;, aspirante Miss Italia nel 2005 e nipote di Antonio Martino, ex ministro per Berlusconi; infine,, quasi Miss nel 2007, attivista di FI da 10 anni. Belle e 30enni o quasi, hanno avuto il seggio assicurato. Non solo la gioventù ma anche l’esperienza: Salvini ricandideràa Varese, a sfidare il pentastellato Paragone. A Bergamo invece troviamo l’italo-nigeriano, da 20 anni nel Carroccio, di cui è responsabile del Dipartimento Immigrazione.