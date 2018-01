Giorni della Merla: 29,30 e 31 gennaio

Temperature tra gennaio e febbraio

Primi di febbraio, giovedì 1 e venerdì 2

Il gennaio 2018 si concluderà proprio come è iniziato, attraverso temperature tutt’altro che associabili al periodo in cui ci troviamo; e così, anche per i Giorni della Merla, è previsto un. Nel frattempo,al Nord.Passata la perturbazione del weekend , la nuova settimana inizierà con il, causa di alta pressione e bel tempo. Il lunedì comincia con una situazione generalmentein gran parte delle regioni, qualche nube presente solo su Umbria e Sardegna. A fare eccezione è ancora una volta il Nord, nel quale, soprattutto sulla Pianura Padana, si compatta unaanche a tratti fitta; sole sulle zone alpine e prealpine. Nebbioso sarà anche il martedì per il nord Italia, mentreil Centro – Sud, con qualche pioggia sulla Toscana.nella giornata di mercoledì al Centro – Nord: sulle pianure settentrionali continuerà ad esser presente la nebbia, con qualche piovasco pomeridiano su Liguria, Piemonte e Veneto; presenti piogge deboli anche sul centro Italia. Rimarrà, invece, il Sud, limitandosi a qualche nube.I giorni che precederanno il passaggio a febbraio saranno caratterizzati da, a causa dell’anticiclone in arrivo. Massime dial Nord, di(toccati nella giornata di martedì 30) al Centro e dial Sud: in sostanza, gli ultimi giorni di gennaio, quelli che la tradizione vuole definire come i più freddi dell’anno, saranno l’ultima stravaganza di questo mese.Per l’inizio del nuovo mese è in previsione unache riporterà il maltempo sulla Penisola e, con esso, anche un clima più freddo, più invernale.in vista per il Nord – Ovest, con schiarite nel pomeriggio, ein Valle D’Aosta; peggioramento più netto al Nord – Est, conal di sopra dei 600m.anche su tutto il centro Italia e sulla Sardegna, con rovesci più forti sulla Toscana. Coperto maresta, invece, il Sud. Gli esperti indicano, però, undella situazione nella giornata di venerdì: mentre il Centro – Nord si godrà un, con sole su tutte le regioni, il maltempo si sposterà al Sud. Sono previste, infatti,su Basilicata, Campania e Molise, con temporali più intensi sul resto del Meridione e sulla Sicilia.