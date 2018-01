Alcamo: 14enne abusata per mesi dal padre

Gli abusi da parte dei genitori

Una terribile notizia ci catapulta in una realtà tutta italiana, i fatti giungono da. Siamo di fronte ad una pagina di cronaca orribile che ci porta nei turpi abissi degli abusi. A ricoprire il suo di “orchi”, le due persone che più avrebbero dovuto proteggerla dalle brutture del mondo, iDall’altra la figlia, una ragazzina diche dopo mesi di abusi eha deciso diUna vicenda orripilante che smuove la bile provocando disprezzo e disgusto. Al centro dell’attenzione c’ una ragazzina di appena 14 anni di Alcamo, in Sicilia, che dopo mesi eha deciso di appellarsi alle forze dell’ordine per porre la parola fine al suo incubo. Un dramma in cui viveva da mesi entro le mura di casa che anziché essere un porto sicuro si è rivelato essere un inferno. Abusi, vessazioni, costretta a subireda parte di chi, al mondo, avrebbe dovuto tutelarla. Da brivido la testimonianza depositata dalla ragazzina alle forze dell’ordine didecisa a cambiar vita.I racconti sono agghiaccianti. Tutto ha avuto inizio quando ancora aveva, giusto un’estate fa. Dapprima le violenze delche, dopo aver abusato di lei, laobbligandola a tacere tutto. Ma il padre non era il solo: sembra infatti che anche la madre della piccola fosse al corrente di ogni abuso ma c’è dell’altro. Lei stessa avrebbe di fatto preso parte alla violenze ai danni della piccola, assumendo un ruolo attivo durante la violenza sessuale e tacendo invece sugli. Venuto a conoscenza di quanto depositato alla polizia dalla figlia, l’uomo ha cercato di tamponare per quanto possibile la situazione, un tentativo quanto mai irreale. L’uomo, di mezza età, si sarebbe precipitato involenteroso di raccontare la propria versione a sua “discolpa”. Avrebbe affermato che dietro a quegli abusi ci sarebbe stato in realtà ildella piccola, ipotesi quanto mai impensabile da credere vera. Entrambi, genitori di altri due figli, destano ora in statoin due carceri rispettivamente a