Si è allontanata senza portare con sé documenti e cellulare

Il racconto dei testimoni

Avvertita la madre per il riconoscimento

È stato identificato il corpo smembrato rinvenuto questa mattina all’interno dinelle campagne diMacerata. Si tratta della 18enne romana, che lo scorsosi era volontariamente allontanata dalla comunità di recupero ““, di cui era ospite a Corridonia. L’identità della giovane è emersa in seguito ai primi rilievi effettuati dal, nell’ambito delle indagini condotte daidel nucleo investigativo del comando provinciale di Macerata.Le indagini degli investigatori sono partite dai filmati delleappartenenti a due aziende situate adove sono stati rinvenuti i due trolley abbandonati. All’interno delle valigie c’erano i resti del corpo smembrato di Pamela. La 18enne studiava presso l’istituto Luigi Petroselli di Roma, ma lo scorsoaveva deciso di allontanarsi di sua spontanea volontà dalla comunità di recupero che la ospitava. Pamela non aveva con sé né ilné iNelle ore immediatamente successive alla sua scomparsa i carabinieri, coordinati dal pmhanno ascoltato diversiresidenti nella zona circostante. Secondo quanto emerso, i cani di una villa limitrofa all’area del ritrovamento avrebberosenza sosta a partire dalle 23 della scorsa notte. Un indizio importante, questo, perché potrebbe essere riconducibile a quell’ora il momento in cui lesarebbero stateSe così fosse, i trolley sarebbero dunque stati abbandonati in quella zonaAll’interno dei trolley il corpo della giovane era. Tutti i pezzi sarebbero inoltre statiprima di essere deposti all’interno delle valigie. Resta tuttavia ancora da accertare la dinamicaAnche la madre della 18enne è stata avvertita dai carabinieri del ritrovamento del corpo. La donna è subito partita per ildove sarà effettuato il riconoscimento, ma confida ancora che non si tratti di Pamela: “Spero tanto che non sia lei – ha dichiarato – Non ho alcuna idea del perché si siadalla comunità e di quel che è accaduto. Vorrei che qualcuno mi spiegasse come ha fatto. Ora ci stiamo preparando per andare, ma qualcosa in più ci hanno detto che si saprà solo più tardi“.