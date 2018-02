Mara Venier furiosa: "Sfrutta la mia immagine"

Mara Venier e il post su Instagram

Mara Venier sempre attiva sui social

è certamente una delle vip più seguite della tv italiana. Opinionista all’, sempre presente in molti altri programmi e felice e sorridente su tutti i social. Ma la fama la sa sfruttare anche in modo molto positivo e questa volta, furiosa, su Instagram, ha deciso di dire la sua su una crema.“Amici di Instagram, su Facebook gira questo profilo chechi ci casca…a mia insaputa nei vostri confronti per vendere il prodotto!!!!!!!!!! Vi prego di segnalare E NON HO MAI USATO QUESTA CREMA!!!! Chi siete Style & make-up??? Ma chi ve conosce????“, scrive l’opinionista su Instagram.Mara è sempre molto attenta sui social network. Qualche giorno faha scritto su Instagram: “È ormai passata la mezzanotte e come tutti gli anni è arrivato il 1 Febbraio mio compleanno. Ormai gli anni sono tanti… mi mancano moltissimo i miei genitori ma sono felice perché ho una moglie fantastica, due figlie che mi vogliono un mondo di bene, due nipoti meravigliosi, i Rizzoli’s e tanti amici in tutto il mondo“. Ma un utente ha commentato: “Hai anche un figlio, non fare in modo che per colpa di moglie e nuora ti dimentichi di lui!“. Mara Venier ha notato subito il commento e ha replicato: “Fatti i ca**i tuoi, str**zo!“.