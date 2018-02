Prima parte della settimana

Calo termico

Giovedì e venerdì

La terza settimana di febbraio non inizia nel migliore dei modi: infatti, è in arrivo unache toccherà il Paese, portando maltempo nella forma di(anche a bassa quota),e un relativo, soprattutto al Nord.Era già stato previsto un inizio settimana non dei migliori. E infatti ad invadere quasi la totalità della Penisola è unaproveniente dalche porterà neve e pioggia su gran parte delle regioni. Il maltempo inizierà nella giornata di lunedì interessando Nord-Est e Centro Italia, per poi insediarsi maggiormente, il martedì, al Sud. Laè prevista anche in pianura e interesserà soprattutto il Triveneto e l’Emilia Romagna.anche sulle Isole Maggiori mentrerimane il, il quale potrebbe rivelarsi unico “superstite” della settimana. Mercoledì, in concomitanza di San Valentino, la situazione meteorologica, ma non ovunque: sole o poco nuvoloso al Centro-Nord, con qualche isolato piovasco in Liguria; non si affinerà il clima al Sud e sulle isole, dove laporterà a forti piogge e nevicate anche a partire dai 500m.Fino a metà settimana si avvertirà l’, principalmente al Nord; a peggiorare la situazione vi è anche la presenza diche soffiano sul Nord-Est. Sulle regioni settentrionali vi saranno temperature che si muoveranno tra ie al Centro tra. Anche per il Sud è previsto un iniziale lieve abbassamento delle temperature, facendole aggirare tragradi, raggiungendo anche massime di 15 gradi in Sicilia. Da giovedì 15 farà ritorno, però, la tanto attesa, portando con sé bel tempo e una condizione termica più gradevole, meno gelida.Ultimecolpiranno, giovedì, Calabria, Puglia e Sicilia, consulle zone collinari calabresi. Situazione nettamente migliore rispetto l’inizio settimana, dove il resto del Belpaese potrà godersi. Il venerdì si tratterà di una giornata altrettanto, anche per quelle regioni che hanno passato un periodo sotto la pioggia. Piùsarà, invece, il Nord-Ovest, con la possibilità di qualche piovasco isolato, quasi ad anticipare un