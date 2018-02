Eliminato o ritirato?

A poche ore dalla prossima puntata serale de, una rivelazione difa tremare il mondo del gossip nostrano: pare infatti che un altro naufrago potrebbe abbandonare presto, per motivi ancora tutti da capire e da scoprire. E, se da una parte abbondano le ipotesi su chi sia o non sia il naufrago a cui dovremo dire, dall’altra c’è lo stesso Spy Magazine a fornire un importante indizio per capire di chi stiamo parlando…Dopo Chiara Nasti Francesco Monte , è giunto il momento di un nuovo addio alle spiagge dell’Honduras, per qualcuno. Non si sa se sia un naufrago o una naufraga e, ovviamente, non si sa cosa sia accaduto. Non c’è modo quindi di capire se si sia trattato di un abbandono spontaneo o se sia successo qualcosa di tanto grave da motivare un’eliminazione.Sky magazine ha dato la (mezza) notizia su, con un post enigmatico: “. L’Isola dei famosi perde un altro concorrente. Questa volta è il turno di un naufrago/a che non è stato aiutato dalla fortuna durante il suo viaggio. Lo scopriremo questa sera durante una puntata ricca di colpi di scena inaspettati. All’isola nulla è come sembra”.Chi si potrebbe definire “non aiutato dalla fortuna”? Il pensiero va subito a Paola Di Benedetto e al suo passaporto. La bellissima Madre Natura aveva infatti perso il passaporto mentre era in viaggio per Cayo Cochinos, e questo le aveva creato un bell’intoppo. Che sia lei la “sfortunata” di cui parla Spy? Impossibile scoprirlo fino a stasera., durante queste settimane di Isola, aveva fatto parlare di sé esclusivamente per via del flirt in corso con Francesco Monte. Non ci sono motivi di pensare che avesse motivi per abbandonare (forse per tornare da Monte, di recente ritiratosi? Chi può dirlo). Quel che certo è che, poco dopo le 21, il sipario si aprirà e sarà sicuramente una serata in cui ne accadranno delle belle.