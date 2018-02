Cristina D'Avena: "Non voglio rimpiangere di non essere diventata madre"

Cristina D’Avena e il pensiero della maternità

Cristina non vuole rimpianti

Pronta anche per il matrimonio?

, la voce che ha fatto sognare più di una generazione di bambini, in un’intervista ha confessato di non volerun giorno didei. Ildiera già sopraggiunto qualche tempo fa ma adesso si fa sentire più che mai. Del resto, Cristina sa bene che avere un bambino in modo tradizionale a 53 anni è assai difficile. Per questo motivo, la cantante non ha escluso diallaLa beniamina dei bambini (e non solo) in un’intervista al settimanale F ha ammesso di non aver sentito il bisogno di diventare madre per molto tempo e questo, probabilmente, a causa del suo: “Per una buona parte della vita non ci ho fatto caso – ha dichiarato Cristina D’avena – Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano. Continui a sentirti un’“.Oggi invece le cose sembrano decisamente cambiate per la cantante che tiene a precisare: “Un ragazzino che cresce ti dà il polso del tempo che passa. E io ho vissuto a lungo in un mondo senza tempo. Poi ho capito che a un certo punto tutto può finire ediconin mano”.Nel corso dell’intervista, Cristina ha parlato con il cuore in mano e ha confidato quello che probabilmente è il suo più grande timore: “Ho una grandee non voglio averlo“. La cantante stavolta sembra essere davvero determinata e non si lascia scoraggiare neanche dal fatto che alla sua età avere un figlio in modo tradizionale possa non essere più possibile: “So che ci sono molte, ora.”Quello di diventare madre non è l’unico cambiamento che potrebbe arrivare nella vita della star dei bambini. Quest’ultima infatti, dopo aver rifiutato diversedi, potrebbe essere finalmente pronta: “Mi è stato chiesto più di una volta di farlo ma eroall’idea e puntualmente facevo un passo indietro. A pensarci oggi, credo che in fondo non sia mai arrivata lain tutto questo tempo.” Oggi però la persona giusta potrebbe esserci. La D’avena è infattistabilmente ormai da 15 anni a, presidente della società di spettacolo Crioma e, riferendosi proprio a un eventuale matrimonio, ha detto: “Non ci sono limiti di tempo per sposarsi, no?“. Che ci stia quindi pensando sul serio?