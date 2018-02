Girano un video mentre uccidono a martellate un cagnolino di 11 settimane

La morte di Sparky, ucciso a martellate

Le indagini della Polizia irlandese

La cattura dei due ragazzi

Un gesto disumano. Solo così si può definire l’atroce delitto che è stato commesso a, in Irlanda del Nord, da. I due ragazzi hanno, senza alcuna ragione, preso undi appena 11 settimane per poi. Ma la violenza nei confronti del poveronon si è conclusa così: non ancora soddisfatti di quanto appena compiuto, hanno abusato del corpo senza vita del cagnolino mettendolo nele girando un video del folle gesto per poi postarlo suÈ un giorno come un altro a Lurgan, una cittadina situata a meno di 30 km da Belfast, indel Nord. Una giornata tranquilla nella quale nessuno avrebbe mai pensato che due ragazzi di 23 e 16 anni avrebbero potuto commettere unnei confronti di un cagnolino. I due giovani, senza alcun motivo, hanno deciso di prendere il cucciolo, nato appena 11 settimane prima, per poi. La follia non si è però conclusa in quel modo: dopo aver ucciso il povero Sparky, così la Polizia locale ha chiamato il cucciolo, hanno deciso di mettere il corpicino senza vita del cagnolino inper poi riprendere la scena con il cellulare. Non contenti di quanto appena fatto, hanno anche voluto dar prova del loro gesto pubblicando ilsu Youtube, vantandosene sui social.È stata proprio la loroche ha permesso alla Polizia locale di individuare i due ragazzi. Le indagini giudiziarie sul caso, infatti, si sono svolte a partire dal video pubblicato sui social e su Youtube.: in poco tempo il filmato dell’atrocità è diventatotra i giovani irlandesi fino al momento in cui non si è denunciato il misfatto alla Polizia. Gli agenti hanno immediatamente iniziato le indagini in questione domandando a chiunque fosse a conoscenza di qualcosa di riportarlo immediatamente alla Polizia affinché i responsabili potessero essere puniti. Per Sparky ilha gridato la suacreando addirittura l’hashtagper fare giustizia al povero cucciolo e per collaborare con le forze dell’ordine nella cattura dei giovani.Non ci è voluto molto tempo prima che la Polizia individuasse il profilo dei due ragazzi. Gli agenti avevano dichiarato prima della cattura: “Qualsiasi cosa sia successa, è ovvio che Sparky abbia avuto una morte orrenda. Vogliamo andare fino in fondo e assicurarci che chiunque sia responsabile sia tenuto a rispondere“. E così è stato: i due giovani sono statiper aver ucciso il cucciolo di 11 settimane e accusati di aver compiuto