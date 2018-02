L’esibizione di Ivan

Il sogno di Ivan

La forza del modelloè incrollabile. Qualche tempo fa abbiamo conosciuto la sua storia: 33 anni, originario di, nelleè ammalato di. Grazie alla nascita di sua figlia ha trovato la motivazione giusta per andare avanti e combattere la sua malattia. Ivan ha scoperto la sua patologia, una patologia invalidante e degenerativa, nelLo scorso martedì, poi, danzando ad, ha dimostrato che la forza d’animo riposta nell’arte può sconfiggere anche l’orrore della malattia. Cottini si è esibito, mostrando alla scuola più ambita d’Italia le sue fragilità,, con la sua“La danza è un insieme di forza e memoria. La malattia purtroppo debilita. Oltre il mio corpo, anche la mia mente. Danzando voglio dimostrare che la vita è bella anche se è malati” ha detto Cottini. “E che anche se si è malati si può essere i registi della propria vita“.Sulle note di, di, Ivan ha danzato il suo passo a due con la sua partner. Una performance densa e profonda, che ha regalato due minuti e mezzo di straordinarie emozioni. Il picco di commozione, però, è stato raggiunto quando Ivan è statoa causa di un malore improvviso.nel corpo, provato da una settimana di esami ed accertamenti in ospedale, Cottini ha ceduto per alcuni istanti, sotto il peso della sclerosi.“Venivo da una settimana intensa” ha detto Cottini all’. “Ero stato in day hospital, come da prassi ogni 80 giorni, per fare dei controlli generali e domenica mi ero esibito a Pesaro per un’associazione di genitori di bambini cardiopatici. Per me viaggiare comporta un grande sforzo a livello fisico perché devo rimanere a digiuno e non bere. I molti chilometri percorsi nei giorni precedenti alla mia partecipazione ad Amici hanno debilitato il mio fisico, arrivato provato alla registrazione della puntata“. Poi ha continuato: “Ho avuto, da cui però mi sono subito ripreso e ho continuato la mia esibizione, perché non voglio darla vinta alla malattia. I ragazzi si sono commossi e mi hanno detto che se non ci fosse stata la sedia a rotelle dietro di me, non avrebbero mai pensato che io fossi malato“.Ma la passione e la sua combattività sono state più forti e il ballerino ha ripreso la sua esibizione portandola a termine con esemplare bravura, e dimostrando cheNonostante gli ostacoli e la difficoltà, Cottini ha dato un’importante messaggio agli studenti della scuola:Inoltre, l’ex modello 33enne ha riferito che ha potuto finalmente realizzato il suo più grande sogno, prendendo “a calci la malattia“. Sempre all’ha dichiarato: “Finalmente ho coronato il mio sogno: diventare il primo e unico al mondo che è riuscito a ballare con la sclerosi multipla“.