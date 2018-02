Inizio settimana

Giovedì e venerdì

Allerte e temperature dei prossimi giorni

Febbraio tende verso la fine ma l’inverno, invece, non dà segni di cedimento. Per la terza settimana del mese si prospetta unasu gran parte delle regioni e di temperature in netto calo.Il lunedì italiano inizia in maniera differente a seconda della zona in cui ci si trova. Il Nord si limita ad una, con qualche pioggia sull’Emilia Romagna, mentre differente è la situazione del Centro–Sud.ricoprono l’Appennino sopra i 350 m mentre Abruzzo, Lazio e Molise fanno i conti con diversi rovesci. Sono presential Sud su Calabria, Puglia e Sicilia, edi minor intensità, invece, sulla Campania. Da martedì si creerà unache causerà l’ennesima ondata di maltempo: essa si tradurrà insull’Appennino e sull’Emilia, e insu Triveneto, Centro–Sud e maggiori isole. A fare eccezione, momentaneamente, è il Nord–Ovest che si limita a qualche nuvola. Mercoledì la situazione sarà simile al giorno precedente, grazie ad un: maggiori nevicate sull’Appennino, rovesci sull’intero Centro–Sud; coperto il Nord.Tra giovedì e venerdì il maltempo toccheràitaliane, comprese quelle che nei primi giorni della settimana avevano costituito un’eccezione. E, infatti, il 22 arriveranno delleanche in Veneto, oltre quelle già presenti nel Centro Italia; i, nel mentre, si espanderanno anche alla Lombardia. Dal giorno successivo l’unica differenza verrà rappresentata dal Nord–Ovest, il quale prenderà anch’esso posto in questo scenario di maltempo collettivo, conanche a bassa quota.A causa delle abbondanti e durature precipitazioni in previsione viene dichiarata l’in Emilia Romagna; probabilmente, però, nei prossimi giorni queste si potrebbero ampliare ad altre Regioni. Inoltre, durante tutta la settimana, le, portando un clima sempre più freddo. A peggiorare la situazione sarà l’anticiclone nel Regno Unito, il quale, rafforzandosi, permetterà il passaggio digelide provenienti dalla Russia. Queste entreranno anche in Italia tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, portando le. A quanto pare l’inverno non ha ancora intenzione di volgere al termine!