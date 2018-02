Bus con 50 passeggeri va a fuoco in centro città

Un autobus un fiamme





L’incendio e i soccorsi

– Una tragedia solo sfiorata grazie all’attenzione di un autista che questa mattina presto ha capito che qualcosa, sulche stava guidando, non stava andando per il verso giusto. Une poi il bus ha presonel centro di Chioggia, fiamme e fumo che fanno paura. Provvidenziale l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Per fortuna non ci sono stati feriti.Il bus è andato a fuoco in viale Mediterraneo a Sottomarina, è uno di quegli autobus dell’Azienda di trasporto locale che il mattino preso porta i pendolari a Venezia. Questa mattina ce n’erano 50 di persone a bordo e sono tutte salve grazie all’intervento dell’autista che, capito il malfunzionamento, ha fatto scendere tutti prima che le fiamme divorassero l’intero mezzo. Alcuni passeggeri, prima che divampasse l’incendio, si erano lamentati di sentire puzza di bruciato. Il fuoco è partito dal vano motore per poi invadere tutto il resto del bus in poco tempo. Alla fine il bilancio è digrazie alla prontezza di tutti.I Vigili del Fuoco sono arrivati poco dopo e hanno cominciato le manovre di spegnimento. Sul posto sono arrivati due automezzi dei Vigili del Fuoco e anche i carabinieri. Il bus è stato completamente distrutto e l’azienda ha messo poco dopo a disposizione un mezzo sostitutivo per portare i pendolari a destinazione.