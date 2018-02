Parole di fuoco contro Barbara D'Urso: "La più grande discarica televisiva"

Amedeo Barbato contro Pomeriggio 5

Barbato contro “la signora della pelliccetta”

Barbato contro la D’Urso

L’exdi, è noto al pubblico televisivo oltre che per la sua partecipazione al dating show dianche per le opinioni colorite che ha espresso più volte sui social. Solo poche settimane fa aveva criticato i personaggi di Uomini e Donne che avevano iniziato una carriera lavorativa nel mondo della musica ed è difficile dimenticare lache ha rivolto all’opinionistapochi mesi fa su: “Meglio un giorno da Tina Cipollari che mille da Gianni Sperti”. Questa volta, a finire oggetto del suo interesse sono stati i programmi die la conduttrice stessa. Barbato ha sfogato il suo profondo dissenso pubblicando un lungosudove si è scagliato contro Barbarella e Pomeriggio 5 da lui definito: “attualmente in onda in Italia“.“Penso che non bisogna essere dei grandi pensatori per capire che Pomeriggio 5 è la più grande discarica televisiva attualmente in onda in Italia“. Amedeo Barbato ha aperto con queste parole il lunghissimo post pubblicato su Facebook.nei confronti della trasmissione di Canale 5 che sono solo l’inizio del suo pensiero. Continua, infatti, facendo unadi quelli che, a suo parere, sarebbero gli ospiti fissi nella trasmissione di Barbara D’Urso: “Si radunanodello spettacolo,, presunti maghi,che parlano con i fantasmi e tutta una serie di personaggi mitologici e fantastici che nemmeno nelle cronache di Narnia“.Barbato, seguitissimo sui social, ha subito scatenato reazioni contrastanti sul web. Da una parte c’è chi gli ha dato ragione, reputando Pomeriggio 5 un programma televisivo adatto agli amanti del trash. Dall’altra parte, però, alcuni hanno criticato fortemente le parole dell’ex tronista reputate al limite dell’ipocrisia dal momento che ha partecipato lui stesso ad una trasmissione come Uomini e Donne non considerata propriamente culturale.Le critiche di Amedeo Barbato non si sono fermate qui. Ha riservato, infatti, parole molto forti nei confronti di Barbara D’Urso, colpevole di aver invitato nella sua trasmissione,. La donna, nota sul web come ““, è diventata popolare in tutta Italia per un video, girato di nascosto e diventato virale, dove si vedeva la signora inveire contro le commesse di un centro commerciale campano.L’ex tronista, disgustato dall’invito fatto da Barbarella alla Magliulo, dopo aver definito la conduttrice “” ha commentato la presenza de “la signora della pellicetta” a Pomeriggio5 così: “Barbara D’Urso, la sanguisuga di notizie, ha visto bene di invitare e dare spazio a quella baronessa di Napoli, diventata famosa per un video dove smatta e sclera dentro a un negozio contro le commesse. Un video che, in un mondo ideale, dovrebbe far sprofondare la suddetta principessa nella vergogna più totale, da rimanere chiusi in casa 6 mesi sperando che la gente se ne scordi il più presto possibile. Ma chiaramente in Italia, un evento del genere può solo rendere famosa una persona, così famosa da organizzare un episodio di Pomeriggio 5 incentrato sulla vicenda”.Ma non è finita qui. Amedeo Barbato non accontentatosi di dare solo la propria opinione in merito alla vicenda, ha poi iniziato un’contro Barbara D’Urso e la stessa “signora della pellicetta”. Dopo aver pubblicato una foto delle due donne ha così commentato: “. Guardate quanto è fiera la principessa di Napoli, e guardate lo sguardo vuoto e senza anima della D’Urso, come se gli ultimi neuroni avessero deciso di abbandonarla per emigrare altrove. Due persone che in un mondo normale dovrebbero essere entrambe sul lungo mare a pettinare le acciughe, qui invece hanno raggiunto la fama e il successo. La D’Urso ormai ha perso completamente il contatto con la realtà, caduta in una spirale di dipendenza compulsiva da selfie. La signora di Napoli invece fiera di se stessa, come se avesse fatto qualcosa di importante ai fini della razza umana, e non semplicemente per aver urlato dentro a un negozio come una bestia senza controllo.” Per poi concludere: “Solo guardare questa foto per più di 10 secondi può abbassare di parecchie tacche il quoziente intellettivo di chiunque”.Ora ci si chiede solo:? Ignorerà l’ex tronista o gli risponderà per le rime?