Una vita dedicata al cinema

Se ne va un’altra colonna del Cinema, quello con la C maiuscola, quello che fa commuovere, divertire, sognare. È morto a 97 anni,, regista, produttore e sceneggiatore britannico, conosciuto per aver diretto Michael Caine in “” e alcuni celebri, quali “Agente 007 – Si vive solo due volte“, “La spia che mi amava” e “Moonraker – Operazione spazio“.La morte di Lewis Gilbert è avvenutama solo ora la notizia è stata diffusa al pubblico. Era nato nel 1920 a Hackney, borgo di, da una famiglia di attori teatrali. E proprio dalla recitazione è cominciata la sua carriera, seguendo le orme dei suoi genitori a soli 5 anni. La, per quella lente, quell’occhio attento alle azioni sulla scena capace di registrarle per portarle in tutto il mondo, ha preso il sopravvento. La sualo premia e nel 1939, Gilbert, neppure ventenne, diventa assistente nientepopòdimenoche del grandeTra i suoi lungometraggi più amati, “Alfie” con Michael Caine come protagonista. Nel 1966 ottenne ben, tra i quali miglior film e miglior attore. Nonostante il britannico sia infine tornato a casa senza statuetta dorata, Lewis Gilbert si meritò il. Non solo: tra i suoi capolavori che l’hanno reso celebre i già citati film della saga dedicata all’agente segreto più amato al mondo,: “La spia che mi amava” (1977), “Si vive solo due volte” (1967) e “Moonraker – Operazione spazio” (1979).