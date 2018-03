Gli inizi della storia d’amore

L’annuncio a sorpresa di Thais

Un ritorno di fiamma con Teo Mammuccari

si sono lasciati. Quasi un anno fa la proposta di matrimonio e adesso dal profilo social della ex velina scopriamo che già da più di due mesi la coppia si è lasciata.Per tutti Thais rimarrà sempre la velina di, la ragazza un tempo bionda che insieme a, sgambettava sul palco del fortunato programma di Canale 5.Thais ha conosciuto Paul nel 2010, negli studi televisivi di Mediaset, quando lui lavorava li come inviato delle iene Tra loro è scoccata la scintilla e i due sono partiti oltreoceano perchè Paul nel frattempo ha lascito la sua carriera nel mondo della Tv per dedicarsi ad un’altra attività, quella della finanza.Thais ha deciso allora di seguirlo e Inizia la loro storia d’amore e di vita insieme.Ricordiamo inoltre che Baccaglini è stato anche presidente delper poco tempo però. La coppia, dopo aver vissuto a Padova, si era infatti trasferita nel capoluogo siciliano.Poi dopo queste rosee premesse, arriva come un fulmine a ciel sereno l’annuncio di Thais sul suo profilo Instagram:…”, ha scritto la splendida showgirl brasiliana sul proprio account Instagram.Sempre sul suo profilo social, ha mandato un video in cui ringrazia per le manifestazioni di affetto ricevute dai suoi followers e si rivolge a chi scoprendola single, si è candidato come possibile fidanzato.Scherza molto sull’argomento, soprattutto nei confronti dei ragazzi siciliani che le hanno scritto. Ama questo popolo e ama Palermo che l’ha accolta con grande affetto.Paul e li si sono lasciti di comune accordo e soprattutto come tiene a sottolineare la showgirl, senza farsi del male.Lei sarà sempre grata a lui che l’ha aiutata in questi anni a crescere sua figlia Giulia di 9 anni avuta dal presentatoreE proprio a proposito di Teo Mammuccari, ex compagno delle velina e padre di sua figlia, qualcuno li ha visti insieme di recente e ha pensato che ci fosse un ritorno di fiamma tra i due. Proprio a questo proposito Thais ci ha tenuto invece a precisare:“Ci hanno visto entrare in una boutique a Roma – racconta -. Desiderava farmi un regalo bello, perché io e nostra figlia siamo le uniche donne della sua vita. È stato solo un gesto simbolico. Non è assolutamente legato alla passione”.Che dire allora il cuore di Thais al momento pare essere proprio libero, aspettiamo gli eventi!