Piogge sull’Italia, ma salgono le temperature

Maltempo fino a giovedì

Ci siamo appena lasciati il gelido Burian alle spalle, ma non è ancora il momento di esultare per l’arrivo della. Benché lesiano in, infatti, unaproveniente dal Regno Unito porterà. Almeno fino a giovedì, quando ci sarà una breve ripresa. Il week end tornerà piovoso soprattuto al Nord.Le perturbazioni atlantiche, causate dalle depressioni oceaniche, raggiungono l’Italia in questi giorni, portando piogge ovunque. Le temperature risalgono, ma rimane alta l’allerta, dopo le intense nevicate che hanno colpito lo Stivale. Continuerà a nevicare, ma sopra quota 1200-1400 metri.piogge diffuse prevalentemente a Nord-Ovest e sulle Regioni della costa tirrenica,. Colpito anche il Sud, specialmentee in misura minore Puglia, piogge anche sullaPrecipitazioni intense arimarranno comunque nell’area della “ordinaria criticità”, rileva la, che indica un’per ilsu Abruzzo, Molise e Puglia.per il rischio idrogeologico invece per alcune zone dellela situazione rimarrà stabile, con ile piovaschi sul Nord-Est. Destinata a peggiorare momentaneamente, quando le piogge si abbatteranno su Liguria ed Emilia Romagna e le Regioni tirreniche. Ci sarà un miglioramento nel pomeriggio per il Centro-Nord, ma la perturbazione si sposterà al Sud, fino alla Sicilia, per poi diradarsi., infatti, in concomitanza con la, il tempo migliorerà, tranne qualche lieve pioggia sull’Appennino e in Calabria. Le temperature ricominceranno a salire, offrendoci un clima molto più primaverile. Sarà però una, perché le piogge torneranno per tutto il week end, con rischio nubifragi il 10 e l’11 marzo. L’instabilità e l’abbassamento repentino delle temperature potrebbe essere colpa del fenomeno deldellanell’Artico, che ci accompagnerà fino alla fine del mese.