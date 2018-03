La rivelazione di Warwick

Un amore lungo 20 anni

ha raccontato il dramma terribile che ol ha travolto nell’arco dell’ultimo anno., il suo compagno ha un cancro: si tratta di una dolorosa forma diLe terapie e le cure che hanno affrontato in questi mesi per lottare contro la malattia si sono rivelate molto costose. Ecco perché Warwick ha deciso di partecipare al reality show l’“Ho bisogno di soldi” ha confessato al settimanaleCraig Warwick il sensitivo che haha conquistato gran parte del pubblico dell’Isola. Purtroppo a causa di un infortunio è stato costretto ad abbandonare il reality con largo anticipo. Il naufrago inglese necessitava di cure che non erano compatibili con la sopravvivenza inNonostante questo il suo percorso in Honduras è stato comunque molto incisivo per questa edizione, come la discussione con Così tornato in Italia Warwick, si è messo a nudo confidando un suo recente dolore. “Enzo ha un tumore alla schiena. Per questo io sono andato all’Isola dei Famosi: volevo avere i soldi per pagargli le cure” ha rivelato il naufrago alla rivista di. Enzo si è sottoposto ad unche gli ha permesso di migliorare notevolmente la sua condizione, maaffrontate sono state davvero pesanti. “Nell’ultimo anno -prosegue- abbiamo speso molto tra ospedali, dottori, viaggi e hotel. Abbiamo girato tutta l’Italia per fare i migliori controlli. Ora ha finito la radioterapia. Sono ottimista per lui: ma siamo nelle mani di Dio e ho chiesto agli angeli di stargli vicino“.Enzo Bitetto è undi successo. Con Warwick vive a, dove gestisce un salone di parrucchiere, in cui lavora lo stesso sensitivo. Craig, infatti, prima di diventare celebre come l’uomo che parla con gli angeli ha sempre lavorato nell’ambito dell’estetica, e spesso cura il look di donne che si rivolgono proprio a lui.è insieme ormai da 20 anni, e si ama moltissimo. L’ultimo anno però è stato caratterizzato dal dolore fisico e psicologico. Ma, in casi come questi, è la forza alla base di tutto.