Il weekend passato è stato colpito da una, soprattutto al Centro-Nord. Unaè in arrivo ma da giovedìil. La situazione potrebbe peggiorare ulteriormente con il fine settimana.Ildi questa nuova settimana si apre con i postumi del weekend passato:colpiscono il Nord-Est e versante tirrenico, dalla Toscana alla Calabria, con qualchesulle Alpi;anche sulla Lombardia, mentreappaiono le altre regioni. Gli, a causa anche del forte vento, sono già stati emanati nella giornata di ieri dalla Protezione Civile e prevedonosu Liguria, Emilia e Toscana,su Umbria, Lazio, Campania e parte di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia, Marche e Molise. Nei prossimi giorni ledel Sud Italia tenderanno a restare sopra la media del periodo., ma soprattutto mercoledì, l’Italia raggiungerà finalmente unadal grigiore del maltempo, aprendosi a due limpide giornate con un clima gradevole. Il 13 ancora pioggia residuale sarà presente solo su Nord-Est, mentre il giorno seguente nessuna eccezione: ilarriverà da Nord a Sud.Non bisogna illudersi: la tregua non è destinata a! Anzi, da giovedì farà il suo ingresso unadi origineche colpirà gran parte dello Stivale. Il 15 sono attesi, anche a carattere temporalesco, che mettono già in allarme le città su. Ad essere colpiti il Nord, il Centro e, seppur con minor intensità, anche qualche regione meridionale come Basilicata, Campania e Puglia. Farà ritorno anche la, che cadrà sull’arco alpino al di sopra degli 800m e sugli Appennini oltre i 1400m. Il giorno seguente si rivelerà unatemporanea, con una situazione genericamente stabile e a tratti nuvolosa; precipitazioni presenti solo su Sardegna, Toscana e Triveneto ma potrebbe peggiorare verso sera.Se qualcuno avesse rimosso ildi febbraio proveniente da, a partire da sabato e domenica potrebbe avere un. Infatti,provenienti dallapotrebbero approdare sulla Penisola, principalmente al Centro-Nord: si tratterà di, il quale permetteràfino in pianura. A tal proposito potrebbero sopraggiungere nuovi aggiornamenti ma, per il momento, l’idea relativa ad accenni di primavera è ancora poco nitida.