Corpo di neonata trovata in un centro di trattamento rifiuti

Disposta l’autopsia: i Carabinieri provano a capire da dove arrivi il cadavere

Momenti di vero e proprio orrore quelli trascorsi, nella giornata di giovedì 16 marzo, in provincia di Ancona: in una, infatti, è stato rinvenuto il corpo di unacon ancora il cordone ombelicale. Le autorità ora si stanno già muovendo per tentare di comprendere da dove giunga il cadavere.La triste scoperta è avvenuta ad, in provincia di Ancona, nelle Marche nel primo pomeriggio di giovedì 16 marzo: un dipendente di un’azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, mentre lavorava, ha infatti notato su un nastro trasportatore il piccolo corpo di una neonata.. Immediato il blocco di tutte le attività del centro e la chiamata alle autorità per denunciare il macabro rinvenimento. Appena arrivato sul posto, il pm di turno ha disposto l’apertura di un fascicolo per infanticidio.Sul corpo della piccola verrà inoltre effettuata un’autopsia anche se appare molto probabile che, dopo il parto, la madre possa averla abbandonata in un cassonetto. La neonata, infatti, aveva ancora il cordone ombelicale. I, ora, stanno indagando per capire da dove possa essere arrivato il corpo.Purtroppo, non è la prima volta che accade una simile tragedia, anzi. Sentiamo spesso notizie di bambini abbandonati dai genitori a pochi giorni dalla nascita, molto di frequente proprio in cassonetti o discariche. L’ultimo caso italiano, peraltro molto simile a quello di Ostra, risale al novembre del 2017: ain provincia di Venezia, il corpo di un’altra neonata fu trovato in un centro di raccolta rifiuti, dentro a un sacchetto quasi distrutto. La piccola aveva, come nel caso delle Marche, ancora le tracce di cordone ombelicale, ma era già in avanzato stato di decomposizione.