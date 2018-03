Parole piene d’affetto

All’amore vero

Perfinonon ha saputo trattenere le lacrime, ascoltando la lettera cheha scritto alla sua famiglia. L’ex protagonista disente la mancanza di casa, degli effetti e dell’amore.Così ha buttato giù alcune righe, per stabilire un contatto con la sua famiglia, lontana chilometri mentre lei è in. A scuotere il suo animo sarà forse stata la visita di papà Perrotta , che le ha fatto una sorpresa volando da lei sull’Isola. Si rivolge alla mamma che non vede da mesi, ai fratelli, ed anche a, il suo fidanzato.Distesa su un giaciglio accanto ad Elena Morali, la naufraga legge parole cariche di affetto che ha riservato alla madre. “Mamma non ti ammiro solo come madre, ti stimo come donna. Il tuo modo di amarci mi ha sempre fatto sentire sicura, a riparo dal mondo che spesso sa essere così crudele ma che tu con poche parole sai annientare, superare e allontanare” comincia la Perrotta. “Per te sono sempre e comunque una vincente, tu che non giudichi, che non rimproveri, ma che con grande comprensione perdoni e aiuti a crescere. Tu che dagli sbagli e dal nero riesci sempre a tirare fuori i colori. Sempre allegra, sempre grata alla vita. Cerchi ogni giorno di insegnarci ad apprezzarla come un miracolo. Sei veramente una donna speciale, ti accontenti di nulla. Hai dedicato la tua vita a me e, a papà, a Gerardo e a Donato. E dopo 30 anni ne sei sempre così orgogliosa. Sai che per me avresti dovuto fare l’autostrada e tu invece mi dici che non avresti voluto fare nient’altro che nostra madre. Ti amo mamma, sei casa, sei calore, sei speranza, sei amore incondizionato, sei vita“.Non mancano all’appelloi suoi due fratelli. “Gerardo e Donato non siete solo i miei fratelli, siete la parte destra e sinistra del mio cuore, vorrei sempre fare più che posso perché sono felice solo se lo siete anche voi, non siamo gemelli ma è come se lo fossimo. Quando vi sentite soli ricordate che noi siete uno, siamo in tre. Io vi ho e voi mi avete“.L’ultima parte della lettera è invece riservata all’amore, quello vero:. Tartaglione ha di recente confidato di essere innamoratissimo della sua Rosa ed essere pronto aAscoltando le parole della Perrotta è facile intendere che anche lei pensi lo stesso. “A te amore mio che hai dato alla mia vita l’unica cosa che mancava, l’amore vero. Mi hai fatto scoprire che esiste nel mondo una persona in grado di cambiarci la vita e che io, a 28 anni, ho avuto l’immensa fortuna di trovare. Io e te siamo un miracolo, ce lo diciamo ogni notte e ogni mattina. Ora sei l’unica cosa verso cui voglio tornare. A te che mi fai dire che sarai il padre dei miei figli. Prepara sul nostro letto il regalo del mio compleanno, non pensare di scamparla!“.